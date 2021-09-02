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【歷史建築】西貢2「百年教堂」擬列作三級歷史建築　雅賓利抽水站維持原定評級

社會 15:46 2021/09/02

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雅賓利抽水站擬列作三級歷史建築。（古諮會圖片）

古蹟辦擬將北潭涌上窰聖母七苦小堂、浪茄聖母聖誕小堂、半山雅賓利食水抽水站列作3級歷史建築；前大澳水務廠房則暫未有評級，留待下周四的會議討論。

古蹟辦早前已欲將雅賓利食水抽水站定為3級歷史建築，會議期間有古諮會委員認為雅賓利食水抽水站應獲更高評級，故發還古蹟辦重審。然而，最新文件顯示，雅賓利食水抽水站列擬維持3級歷史建築的。

位於大嶼山大澳石仔埗街的前大澳水務廠房，是建於1959至1960年的水務設施，古蹟辦暫無評級。

位於新界西貢北潭涌上窰的聖母七苦小堂，是建於1900年的宗教建築，古蹟辦擬將其評為3級歷史建築。

位於新界西貢浪茄的聖母聖誕小堂，是建於1918年的宗教建築，古蹟辦擬將其評為3級歷史建築。

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記者：陳梓蔚

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