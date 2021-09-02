【疫苗接種】教育局去信學校收集師生接種數字　楊潤雄料津貼直資校教師接種率達8成

▲ 教育局局長楊潤雄相信，將會有學校能恢復全日面授課堂。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（2日）表示，局方今向學校發信，了解教職員及學生接種新冠疫苗的情況及數字，並指官校教職員已有9成接種率，相信津貼及直資學校亦會有8成，希望開學後校方向學生及家長多解釋，估計學生接種率或會提升。

楊潤雄在電台節目表示，截至今早未接獲學校申請恢復全日面授課堂，並指過去有個別校長計劃申請，相信將會有學校能恢復全日面授課堂，並指當局要在防疫及學生發展方面取得平衡，學生需要全人發展，惟疫情或會帶來風險，因此需要細心聽取業界、家長及專家的意見。

教育局今向全港學校發信，要求學校提交全體教職員、非直接僱用的提供在校服務人士，以及12歲或以上學生，截至明日（9月3日）的接種疫苗資料，須分別列出不同接種情況的人數，包括已完成接種兩劑疫苗（不論是否已過14天）；已接種首劑並正等待接種第2劑，或已預約接種首劑；已申報基於健康理由不適合接種；以及沒有健康理由，須定期自費檢測者，學校須於9月8日或之前遞交上述資料。

教育局早前要求全港學校教職員、其他提供校服務的人士及經常出入校園人士，須在9月1日起至少已接種第1劑新冠疫苗，或定期進行檢測並取得陰性結果，並提出恢復全日面授課堂的條件，即全校師生接種率均達7成。

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責任編輯：馮琪雅