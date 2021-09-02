【疫苗接種】領展打針送米廣受歡迎　未到11時已派完所有籌號

▲ 領展與公務員事務局合作，今日（2日）在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗。接種者獲贈一公斤金鳳香米。（陳永康攝）

為鼓勵市民透過接種新冠病毒疫苗保護自己及家人，讓社區築起免疫屏障，領展與公務員事務局合作，今日（2日）在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗。

即看今日外展服務情況：

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【疫苗接種】領展樂富廣場9月2日提供即場疫苗接種服務 完成接種者可獲1公斤金鳳香米。詳情即看：【下一頁】

是次外展接種服務分兩天進行，9月2日提供接種第一劑復必泰疫苗，其後於9月23日提供接種第二劑。服務時間為上午10時至下午1時，以及下午2時至5時。市民可於當日在毋須預約下，領取「即日籌」接種復必泰疫苗。全日名額380個；另設75個即日籌，送他們到界限街體育館疫苗接種中心打針。現場完成接種者可獲贈一公斤金鳳香米。

今早未夠10時，已有長者到現場排隊，大會提早開放接種，未到11時已派出所有籌號，而大部分接種者為長者。有現場市民表示，打針非為一公斤白米，又認為送錢比較吸引。

公務員事務局局長聶德權與領展行政總裁王國龍今日亦一起到場視察市民接種疫苗的情況。聶德權感謝今日提供外展接種服務的何文田體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

聶德權表示，領展與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，在商場設立臨時接種疫苗櫃位，提升疫苗接種率。他希望這個安排可以方便一些市民「想打針、即打針」，即場接種疫苗，亦可以方便一些較年長和居住在附近的街坊。當市民經過這裏時，也可以注意到接種新冠疫苗的重要性和迫切性。他呼籲長者把握時機，在冬季流感季節尚未來臨之前，完成接種新冠疫苗。這是疫情下保護自己的最佳方法。

「疫苗接種計劃推行已超過半年，外展服務最初多為企業提供疫苗接種服務。現在，我們是時候轉戰地區層面，在地區盡量以不同方法網羅更多人接種疫苗。」

領展發言人表示，公司向居住於偏遠地區並參與今次疫苗接種活動的員工，提供500元交通津貼。

另外，為響應政府提醒市民快打疫苗，令市民盡快回復正常生活，領展於6月已宣布舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加，獎品總值超過200萬元，包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器共100份。

抽獎將於9月1日起接受登記，任何在登記日或之前已年滿18歲，並已在香港完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港居民均可參加，10月24日截止登記。抽獎將於10月27日進行，得獎者名單將於10月29日在登記網站公布，而得獎者將個別獲手機短訊通知。

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記者：曾卓鋒