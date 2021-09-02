【小兒推拿】5歲男童腹瀉靠推拿治癒　中醫︰針藥以外第三個選擇

▲ 小兒推拿適用於一般兒科疾病，例如肺系疾病、腸胃問題等。（胡凱淋中醫師提供圖片）

小朋友病了，不願針，不吃藥？可以試下小兒推拿。

小明（化名）5歲，因錯食而腸胃炎，腹瀉2天，大便如水樣狀，小明媽媽擔心腹瀉再不能停下來，小朋友會進一步虛脫脫水。求診時醫師就在小明左手上穴位進行推拿約10min，沒有開中藥，亦沒有針灸。第二天，小明的腹瀉就好了。

一、何為小兒推拿

「小兒推拿」就是對於「小兒」進行「推拿」作為治病的一種方法。醫者以雙手，配以介質，運用各種手法，於小兒身上進行推拿按摩治療。

二、小兒推拿與成人推拿並不相同

成人推拿根據人體解剖認識，治療形體上「筋骨關節肌肉損傷」；小兒推拿則以中醫陰陽五行理論為基礎，辨證論治，通過手法調動經絡之氣血，調陰陽，關注小兒的氣與神，屬於內科治療。

三、適用於：

年齡方面，接受小兒推拿治療最佳年齡為6歲以下（由出世30日就可以開始做），最大到12歲都可以做。可治療的疾病方面，小兒推拿適用於一般兒科疾病，例如︰

肺系疾病（傷風感冒咳、有痰、乾咳、百日咳、喉嚨痕、喉嚨痛等等）

腸胃問題（痾嘔肚痛、便便稀爛、消化不良、食滯等等）

其他問題（遺尿、夜睡不寧夜啼、痱滋、水腫、發育遲緩、濕疹、皮疹、驚風、自閉症、ADHD等等）。

▲ 小兒推拿以中醫陰陽五行理論為基礎，辨證論治。（胡凱淋中醫師提供圖片）

有一次，醫師還是中醫學生的時候，在內地乘塔高鐵。突然聽到廣播，前卡急需醫生到診，猶豫之下，還是帶著忐忑不安、擔心自己應付不來的感覺，來到事發車卡。患者原來是一個突發高燒的嬰兒，看似1歲不到，因燒而臉頰紅腫，呼吸喘息呼呼。而此時，一名老伯已早過醫師到場，正在治療那小兒，而那位老頭子正正就在使用小兒推拿一招「清天河水」，他腰間掛著一支推拿油，運著純熟的手法進行治療。我衝上前，心裡不禁泛起一陣興奮，難得偶遇高手，表明中醫學生身份，老伯示意一同幫忙，為小朋友在對則手臂一同進行推拿。大約20min，明顯見到小朋友臉部腫消，紅色化淡，呼吸亦緩下來。

值得注意的是，進行小兒推拿前，應先由醫師經過辨證論治，了解過小兒體質和病程，再決定最終治療方案（只用小兒推拿，還是藥推結合，還是藥針推三管齊下）。

小兒推拿的處方，簡單可以為一兩個穴位，家長在家中亦可替小朋友進行推拿；複雜的推拿處方，可以從用穴選擇、用穴次序、力度、速度、次數、時長等各異，因應體質與病程進行精細調整，手法上有一定技巧要求，甚至要求醫者的指下感受和氣感、意念去進行治療，以達至最佳效果。

▲ 胡凱淋中醫師（胡凱淋中醫師提供圖片）

小雄（化名）男，5歲，向來有便秘問題，醫師替他進行小兒推拿治療便秘和脾胃，推拿進行3次後仍不果。第4次，醫師決定更改推拿處方，加強通便瀉下的穴位強度和時長。次日，小雄父母擔憂的與醫師通訊，告知小兒出現小便失禁情況，小兒已多年未有遺尿情況，突發的遺尿讓父母嚇倒了。醫師笑言抱歉，處理便秘通便之力用的太重，以至大小便失禁齊下。幸好，小雄遺尿情況只出現一次，過後小便正常，大便亦得以暢通排出，成功治理便秘問題。

小兒推拿可謂易學難精，且任何具有療效的療法，亦有帶來危害健康的可能性，家長應遵從小兒推拿醫者的指示，正確進行小兒推拿治療。

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