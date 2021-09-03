【瘦身秘訣】46歲佘詩曼身材FIT過少女　4式動作簡易練出馬甲線＋老鼠仔

▲ 阿佘身型FIT過少女，現出馬甲線加老鼠仔。

現年46歲的佘詩曼（阿佘）一向保養得宜，身材Fit過少女，近日阿佘於社交平台分享她的運動日常，現出兩隻老鼠仔及馬甲線，體態令人艷羨。而她亦大方公開了4式簡易運動心得，同時鼓勵粉絲一起做運動，強身健體。

運動就是堅持

阿佘最近頻頻做Gym，並在網上公開健身成果。對於Keep Fit心得，阿佘直言是「沒有捷徑可尋」，除了努力操Fit自己外，她亦鼓勵大家一同努力堅持，呼籲粉絲們要動起來，才能擁有一個快樂健康的身體：

我們就要比他人多出幾分力，我們要做的就是每天超越自己一點點，就一點點……每天進步一小步，未來前進一大步。

▲ 阿佘呼籲粉絲一起努力做運動。（圖片來源：佘詩曼微博）

阿佘透露以前的自己少運動，但自從開始健身後「就停不下來」，表示做運動原來真的會上癮。她在社交網站分享幾套簡單健身動作，包括槓鈴深蹲，平板支撐、掌上壓等，以此來練出「翹臀」及「小老鼠」，成果相當有效。

點擊下圖睇4組簡易動作：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

最新影片推介：【靚太廚房】前主播蔡雪瑩教整簡易甜品 「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

阿佘積極健身的舉動感染了不少粉絲，一眾粉絲也在網上分享自己的運動照。對於粉絲受自己影響而開始運動，阿佘也忍不住大讚自己「叻叻豬」，更被粉絲做運動累到倒下的照片而逗得哈哈大笑：

今天刷微博的時候，看見很多粉絲們（我可愛的天使們）都跟我一齊動起來，我扑嗤一聲的笑了出來，我這班像我以前一樣不愛動的小懶貓，居然都積極鍛煉起來，我覺得自己好叻叻豬，可以影響你們變得更健康。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其實除了做運動外，阿佘也相當注重健康飲食，過往她曾透露自己的體重為102磅，即使沒戒吃消夜，磅數也不會大上大落。其中一個原因是她有吃麒麟果的習慣，因此能吸收到豐富的多元不飽和脂肪酸及粗纖維等，促進腸道蠕動，幫助排便。

▲ 阿佘分享自己的健康飲食。（圖片來源：佘詩曼微博)

而阿佘亦曾表示，自己跟一般女士不同，沒特別忍口，反而有飲食定時的好習慣，準時吃飯兼吃得飽，可以避免肚餓而去吃零食，始終零食是垃圾食品，容易發胖，而阿佘也不太愛吃零食。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣