【解構脂肪】3種顏色脂肪功用大不同　營養師：啡色脂肪可助快速燒脂

▲ 「營養生」（Negimen）營養師Queenie，講解了白色脂肪、米色脂肪以及啡色脂肪三者的分別。

許多人聽到「脂肪」都聞風色變，但原來脂肪也有分為不同顏色，而各種脂肪有個別作用及特質，「營養生」（Negimen）營養師Queenie就為大家講解了白色脂肪、米色脂肪及啡色脂肪三者的分別。

以下是「營養生」所列出，有關3種顏色脂肪的不同之處：

▲ 「營養生」列出3種顏色脂肪的不同之處。

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白色脂肪

在3種脂肪中，我們常常希望減掉的是白色脂肪。白色脂肪一般儲存於人體皮下及內臟附近，負責把消化後多餘的能量儲存起來，留待有需要時使用，亦為我們的內臟提供保護作用。

白色脂肪亦同時是不少荷爾蒙的主要分泌合成來源，因此當體內的白色脂肪太少時，不少生理功能會受影響，繼而導致生理功能失調。

啡色脂肪

啡色脂肪佔成人身體不到5%，存於鎖骨、頸部以及脊椎上，能快速燃燒脂肪產生熱能。一般在新生嬰兒身上含量較多，以維持嬰兒體溫正常，成長後會慢慢減少。啡色脂肪普遍被認為能夠消耗白色脂肪，為體重控制的重要組織。

米色脂肪

米色脂肪存在於皮下及內臟附近，由白色脂肪於寒冷刺激下或運動後，由白色脂肪褐化產生，所以普遍混在白色脂肪之中。跟啡色脂肪一樣，可以快速燃燒脂肪並防止肥胖。

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責任編輯：陳昊淋