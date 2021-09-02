【串謀詐騙】涉冒充空置單位業主騙市建局逾6200萬　警方拘捕12人包括執業大律師

▲ 警方交代案情。

警方商業罪案調查科偵破一宗串謀詐騙案，涉及市建局2018年土瓜灣重建項目，12人涉嫌佯稱舊樓空置單位戶主。被捕人士包括一名執業大律師，涉嫌串謀詐騙被捕。

商業罪案調查科警司李慕賢、總督察陳日淮及督察魏家傲，交代案情。市建局2018年將土瓜灣一個單位納入重建項目，但無法聯絡業主，至去年9月有人自稱受委托洽談收購，但市建局發現單位原業主早於1999年去世，認為物業在21年後才被出售感可疑，故轉介警方調查。警方昨日(1日)在全港多區拘捕8男4女，年齡介乎33至58歲，涉嫌利用傀儡使用虛假身份證冒充業主，經律師樓盜取8個物業的業權。傀儡其後將物業抵押予財務公司申請貸款，其中有幾個物業更被犯罪團伙出售，涉款金額達6,270萬元。

警方追查發現，有另外7個舊樓單位，於2020年5月至2021年3月期間，被人以類似手法非法挪佔，向市建局出售謀利。該犯罪集團針對樓齡偏高的空置單位下手，並串通律師樓和財務公司，取得貸款100萬至950萬元不等，又嘗試透過自己的網絡出售物業，並訛稱物業是「銀主盤」，不可做按揭，到買家支付款項後，律師樓會向財務公司還款，將餘款轉入犯罪集團成員戶口。

一般而言樓宇買賣由事務律師負責，警方指涉事大律師在案中的角色不便透露，但指他聯同其他人串謀侵吞財產。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒