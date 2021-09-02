【串謀詐騙】涉冒充重建業戶圖騙市建局6,200萬　執業大狀等12人被捕

▲ 警方交代案情。

警方商業罪案調查科偵破一宗串謀詐騙案，涉及市建局2018年土瓜灣重建項目，12人涉嫌佯稱舊樓空置單位戶主。被捕人士包括一名執業大律師，涉嫌串謀詐騙被捕。

商業罪案調查科警司李慕賢、總督察陳日淮及督察魏家傲，交代案情。市建局2018年將土瓜灣一個單位納入重建項目，但無法聯絡業主，至去年9月有人自稱受委托洽談收購，但市建局發現單位原業主早於1999年去世，認為物業在21年後才被出售感可疑，故轉介警方調查。警方昨日(1日)在全港多區拘捕8男4女，年齡介乎33至58歲，涉嫌利用傀儡使用虛假身份證冒充業主，經律師樓盜取8個物業的業權。傀儡其後將物業抵押予財務公司申請貸款，其中有幾個物業更被犯罪團伙出售，涉款金額達6,270萬元。

警方追查發現，有另外7個舊樓單位，於2020年5月至2021年3月期間，被人以類似手法非法挪佔，向市建局出售謀利。該犯罪集團針對樓齡偏高的空置單位下手，並串通律師樓和財務公司，取得貸款100萬至950萬元不等，又嘗試透過自己的網絡出售物業，並訛稱物業是「銀主盤」，不可做按揭，到買家支付款項後，律師樓會向財務公司還款，將餘款轉入犯罪集團成員戶口。

一般而言樓宇買賣由事務律師負責，警方指涉事大律師在案中的角色不便透露，但指他聯同其他人串謀侵吞財產。

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市區重建局表示，2018年6月開展榮光街／崇安街發展項目後，曾多次嘗試聯繫涉事單位的業主，包括凍結人口調查、掛號郵件及登報等，惟一直未能成功聯繫原業主。去年8月至10月期間，有一名男子委託代表向當局聲稱，他獲原業主於去年轉讓該單位，並已將單位出租，以及要求向他發出收購建議。職員在查核該單位的最新土地註冊文件，以核實該單位的業權狀況時，發現於最近物業買賣文件的原業主簽署與本局備存原業主於1959年樓宇買賣合約上的簽署，有明顯不同；其後經與生死登記總處查詢，得悉原業主已於1999年辭世。

由於原業主長期失聯，市建局未能收購該物業，故該單位的業權其後由政府引用「收回土地條例」於今年5月27日收回。

綜合查證資料，市建局懷疑當中有人提供虛假資料，進行誤導或詐騙，以圖取利益，遂於去年11月主動聯絡警務處跟進調查。市建局現階段沒有進一步評論，又重申若有人以不法手段圖取利益，除將懷疑個案轉交執法機關跟進外，亦保留民事追究的權利。

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記者：蘇文軒