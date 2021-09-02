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【性侵男生】英文男導師涉施藥性侵男生提堂　還押至10月底待進一步調查

社會 16:30 2021/09/02

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英文男導師涉施藥性侵男生提堂，還押至10月底待進一步調查。（經濟日報資料圖片）

警方早前接獲1名18歲男子報稱在灣仔一酒店遭非禮，49歲英語男導師被捕，被控3項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為及3項非禮罪，案件今（2日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至10月28日再訊，以待警方進一步調查，被告還押候訊。

被告蔡健鏗（49歲）話報稱任職英語導師，被控3項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪，控罪指被告於2021年5月14日、5月15日及8月31日，分別在灣仔遨舍衛蘭軒及君悅酒店1房間內，三度對男子X使用或施用藥物即安眠藥，意圖使X神志不清或軟弱無力，以使被告得以與X作非法性行為；3項非禮罪則指被告於同時同地，三度非禮X。

被告申請保釋被拒，還押至10月28日再訊。被告保留8天保釋覆核權利，押後至9月10日處理。

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記者：林育慧

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