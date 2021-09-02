【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底

▲ 所謂戲如人生，葉凱茵歷盡不少人生最痛。

2002年參加香港小姐入行的葉凱茵，曾被封為TVB「秘書王」，自從2019年於《金宵大廈》演技大爆發後成功轉戲路，近一、兩年演不少後母、嚴母等角色，而且甚有內心戲發揮。

於昨晚（9月1日）播映的第22集《智能愛人》內，葉凱茵演的虎媽對兒子嚴苛非常，結果迫到兒子走上絕路，面對喪子之痛的她崩潰爆喊一幕，大騷演技獲網民讚賞。

在現實中的葉凱茵亦歷盡人生高低山谷，她曾因妊娠毒血症致流產，亦面對家人離世及自已被病魔纏身。

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▲ 葉凱茵於劇裡飾演一名虎媽。

葉凱茵騷內心戲

於劇集《智能愛人》裡，初登場時葉凱茵演的袁太為慈母一名，實質上她是虎媽。

昨晚其中一幕是她憶述當年經常逼迫兒子小智做功課，結果兒子不堪受壓，在生日那天跳樓自殺，親睹兒子死去的她崩潰爆喊，令人看得心痛。

▲ 葉凱茵跟小童星的演出獲讚賞。（影片截圖）

借AI機械人補遺憾

而袁太即以AI機械人「小智」來彌補錯失，對著AI「小智」，她更歉疚說：「我好開心，多謝上天給予我機會，讓我再嘗試做一個好媽媽，我不會再迫你考第一，不會再迫你讀書，亦不會迫你學東西，我只想你開開心心成長。」

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葉凱茵演繹虎媽那份自責，催淚兼令觀眾感心痛，而葉凱茵於社交平台分享幾張畫面載圖，當中寫道：「多謝導演搵我做小智媽媽這個角色，繼續努力做好做演員的本份。」

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患突發性妊娠毒血症

至於在現實中，葉凱茵歷盡不少人生最痛，她於2009年與從事眼鏡生意的男友結婚，夫婦恩愛，兩年後誕下兒子Orson。

及至2016年，葉凱茵懷上第二胎，一家原本準備迎接細仔的來臨，就在臨盆前3星期，懷孕9個月的葉凱茵患上突發性妊娠毒血症，在短短半小時內，她由希望突變成絕望。

▲ 於《金宵大廈》演被搶走兒子的母親。（影片截圖）

流產陰影揮之不去

葉凱茵曾於節目《日日媽媽聲》裡憶述此事：「出事前一晚，我還感受到BB的心跳。翌日一起床就感到不太舒服，大約半小時後，我就感覺到下體開始流血，老公在15分鐘內駕車送我去醫院，醫生幫我檢查後臉色一沉，原來BB沒有心跳了。」

妊娠毒血症除奪走BB的生命，也令葉凱茵身體出現很多後遺症，包括高血壓、右眼出現閃光、驚恐症，連情緒都出現很大問題，她在親友面前裝作堅強，免得他們擔心，其實內心的陰影揮之不去。

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▲ 葉凱茵曾於節目裡分享如何面對人生低潮。（影片截圖）

人生不斷面臨挑戰

她亦曾於TOPick專訪說：「我以為自己好堅強，原來內心的傷口一直未能癒合，行過威院會感到恐懼，連任何流產新聞我都不敢看。」

其實凱茵在幾年間接連面對生死，2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡、2014年姨媽癌病過身、2015年葉媽媽亦有大病，至2016年輪到自己，加上自己性格緊張，在身心受創下，2018年10月她患上甲狀腺機能亢進症（簡稱甲狀腺亢進），需入院治療、用藥長達1年半。

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幸好一路上她獲得丈夫和現年10歲的兒子Orson的支持和陪伴，終助她克服了陰影。

葉凱茵現在已走出陰霾，在當日錄影《日日媽媽聲》時，身處紐西蘭的Orson拍片隔空安慰媽媽，令她當場感動落淚。

Orson對母親說︰「媽媽不用不開心，弟弟沒有了，我不開心、爸爸也不開心，但你不用擔心，你還有我！我在這裡鼓勵你，你就不用不開心，給自己正能量，我愛你。」