【乳癌篩查】乳癌篩查先導計劃9月6日展開　一文看清參加資格及收費

▲ 食物及衞生局局長了解推行乳癌篩查先導計劃準備情況。（政府新聞處圖片）

乳癌是女性頭號癌症，政府今日（2日）公布，乳癌篩查先導計劃將於9月6日（星期一）正式展開，為期兩年，為合資格婦女進行乳癌篩查，目的是未出現任何乳癌症狀前，及早發現患上乳癌的婦女，以便盡早治療，避免癌症惡化。

在先導計劃初期，衞生署在轄下的三間婦女健康中心，分別位於柴灣、藍田及屯門，透過使用個人化乳癌風險評估工具，為參與婦女健康服務的合資格婦女評估她們罹患乳癌的風險，並適當地為她們提供乳癌篩查服務。參與婦女健康服務的婦女須繳付310元年費，而合資格接受乳房X光造影檢查的婦女每次須繳付225元。如有需要，她們亦可獲安排接受輔助性的超聲波乳房檢查。

衞生署會為領取綜合社會保障援助、受惠於公立醫院及診所醫療費用減免機制，及長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃下領取級別0院舍券的人士免去服務費用。市民如有查詢，可於服務時間內致電相關中心，亦可瀏覽網頁

食物及衞生局局長陳肇始教授表示乳癌是本港女性最常見的癌症，並在過去數十年間呈上升趨勢。政府致力加強癌症防控工作，於2019年公布的《香港癌症策略》是本港首個就癌症防控工作而制訂的全面計劃。推行先導計劃正是實踐《香港癌症策略》提出的方向包括提供實證為本的篩查。

政府於2020年的《施政報告》公布，會根據癌症事務統籌委員會轄下的癌症預防及普查專家工作小組（專家工作小組）的修訂建議，採用風險為本方式進行乳癌篩查。專家工作小組基於現有證據及香港大學於2019年完成就本地婦女罹患乳癌的相關風險因素的研究結果而修訂建議。

根據專家工作小組的最新建議，44至69歲的婦女如有某些組合的個人化乳癌風險因素，而令她們罹患乳癌的風險增加，可考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。由香港大學所開發的乳癌風險評估工具已上載「癌症網上資源中心」。

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記者：伍瑋瑋