【奢華品牌】Chaumet從巴黎凡登廣場拿破崙紀念柱取靈感　高級珠寶系列螺旋形富生命力釋出個性

▲ 白金鑽石戒指，鑲嵌3顆來自錫蘭、分別重2.12卡、1.41卡和0.84卡的枕形及長階梯形藍寶石、玫瑰式切割和明亮式切割鑽石；白金鑽石手鐲，鑲嵌5顆來自錫蘭、共重7.96卡枕形及長楷梯形切割藍寶石、玫瑰式切割和明亮式切割鑽石。（品牌提供）

位於巴黎的凡登廣場，可說是珠寶世家的孕育地，更是一個顯赫珠寶商的指標，Chaumet早於1812年就率先進駐此地段至今。早前Chaumet的凡登廣場旗艦店經過一輪修繕後已經重開，品牌為慶祝店舖新面貌新氣象，特別推出Torsade de Chaumet高級珠寶系列，鑽石猶如絲帶般一圈圈繞著主軸排列，凸顯一份柔軟感，絕對是功力的考驗。

Chaumet的全新高級珠寶系列，設計靈感正來自屹立於凡登廣場的著名拿破崙紀念柱Vendome Column上的螺旋紋雕飾，法文稱為「Torsade」，因此這亦順理成章成了此系列的名字。

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為珠寶注入生命力一直是Chaumet自然主義作品的一大特色，過往就有如隨風搖曳的麥穗、在天空翱翔的飛鳥等。今回Chaumet再度為Torsade de Chaumet系列賦予生命，結合精湛工藝與立體的螺旋紋而創造出無限變化可能的動態效果，每件作品也是一種新的變奏。交織而成的形狀在鬆開後變成一個個迷人的線圈，如拉緊或鬆開的螺旋，又如富彈力的彈簧……這種多變的螺旋扭紋帶來無盡創意，而這些符號和圖案的相互影響正好豐富了Chaumet的珠寶創作。

一系列首飾的製作難度在於要將貴金屬屈出流暢的弧度，然後要把鑽石沿著螺旋形穩妥地鑲嵌，並同時保留視覺上的柔軟度，這需要相當的鑲嵌技術來完成，作品如同跟地心引力抗衡，在輕盈與神奇的懸浮效果之間取得平衡，進一步突出品牌高級珠寶工作坊的精湛工藝。品牌甚至將這種螺旋紋編織成錶鏈，以及圍繞著腕錶上鋪鑲美鑽的微型錶盤。整個系列的首飾並非單一的白色鑽石，當中藍、紅及綠來點綴，有來自莫桑比克的深紅色紅寶石、錫蘭的枕形切割藍寶石、哥倫比亞祖母綠，寶石稀有上乘，為珠寶提升了矜貴度。

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記者︰梁靜詩