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【婆媳關係】婆媳兩種生物如同宿敵 仇恨會留過世愈積愈厚

育兒經 17:31 2021/09/02

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婆媳之間的仇不僅留過隔夜，還會留過世，愈積愈厚。

盡管人類是如何進化，婆媳之間的糾紛依然是沒完沒了，這兩種生物如同宿敵。

一屋豈能藏二虎？

婆媳是絕對不適宜居於同一屋簷下的，一天也不能。即使雙方表面克制，其實都會各自憋着不滿的情緒，口和心不和。試問一間屋內豈能同時乍現兩個話事人？

假如是輪班制的也能勉強叫和吧，日間媳婦上班不在家，奶奶可進場監察傭人、照顧孫兒，但要確保媳婦回家之前要早閃呢！能夠保持婆媳關係和睦的家庭，婆媳大多不僅不同住，更是處於敬而遠之的關係呢！

教仔方法該跟誰？

媳婦看過最少十本親子書和參加過親子工作坊，當然是該跟隨專家的親子方法吧！奶奶嗤之以鼻：「四個孩子我都湊到咁高咁大，乜乜專家又湊過幾多個？」

孩子錫誰多一些？

「BB呀，你錫嫲嫲多啲，或係錫媽媽多啲呀？」這是誰都記緊禁發問的，問了，是宣戰；答了，戰爭旋即爆發！

婆媳之間有隔夜仇嗎？

奶奶跟自己血緣的子女是沒有隔夜仇的，媳婦跟自己母親吵得如何猛烈，也是沒有隔夜仇的。但婆媳之間的仇不僅留過隔夜，還會留過世，愈積愈厚。

中間人該怎辦？

奶奶的兒子，即媳婦的丈夫，大多又聾又啞，跟爸爸是如出一轍的。

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撰文 : 鄧藹霖

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