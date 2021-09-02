【海洋公園】水上樂園本月21日開幕　7大設施包括急流漩渦曝光

▲ 園方今日安排多7項設施供傳媒預覽。（陳國峰攝）

耗資約40億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園本月21日開幕，園方今日（2日）再安排多7項設施供傳媒預覽。設施包括， 急流漩渦、沖天瀑布、漂流探秘、衝浪先鋒、威威水地帶、湧浪灣及勇者之巔。

急流漩渦：

一項橫跨室內及戶外空間的設施，入園人士須坐上最多容納四人的大水泡中，從戶外的橙藍色滑水梯出發，快速滑行至巨大「漏斗」中，U型式般反覆來回後，至滑行至終點水池，過程約半分鐘。

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沖天瀑布：

最多六人一組坐在帶水泡中，從高處的水道快速滑下，借着巨大的慣性，向上滑行到幾乎呈90度上揚的大滑板，再滑落至地下水池。

衝浪先鋒：

模擬衝浪效果，參加者可在此上面體驗出海般的衝浪樂趣和挑戰。

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威威水地帶：

設於室內，小朋友可在以大水桶組合滑水梯的設施內嬉戲，當水桶裝滿水時便會如瀑布般倒出來；另有幼兒嬉水池。

漂流河：

水上樂園共設兩條漂流河，市民可坐在水泡上隨波漂流，其中一條更貫穿園內四大區域。

湧浪灣：

市民身處室外造浪池可飽覽南中國海景。

勇者之巔：

三條相互交織的高速滑水梯，參加者可雙手交疊在胸前，體驗由高處急速下滑的快感。

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記者：陳麗娜