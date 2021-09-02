【中西醫抗癌】乳房有硬塊選擇逃避直至滲出血水 乳癌患者中西醫合璧抗癌

▲ Jessica於2017年確診乳癌，康復後於去年再復發，在標靶藥及中藥同步治療下，她比以前更積極抗癌。

今年50多歲的劉小姐（Jessica）在整個西醫治癌療程中結合中藥輔助。經歷過乳癌第三期康復及再復發，Jessica會將西醫定位做專責打仗的前綫，而中醫就擔當「打好底子」的後援，冀能雙管齊下達致更佳療效。

陪伴Jessica走過這條艱辛抗癌路的人，除了父母外，還有她的主診中醫師，多年來不離不棄陪伴及支持她，甚至充當她恐懼情緒上的一個精神寄託，讓她能積極走下去。

▲ Jessica於2017年確診乳癌，康復後於去年再復發，在標靶藥及中藥同步治療下，她比以前更積極抗癌。（林宇翔攝）

任職會計的Jessica，4年前在洗澡期間赫然發現自己乳房有硬塊，就求診家庭醫生，經3D乳房造影檢查後亦初步懷疑是乳癌，需進一步作抽針確實。不過Jessica當時卻以逃避的心態面對，無即時理會，直至數月後乳房開始滲出血水，就與家人商量對策，弟婦就建議她向曾治好自己疾病的中醫師求助。

中醫師以觸診檢查過劉小姐的乳房後，發現七、八成肯定是非正常組織，不能以同樣方法處理，就立即轉介一位外科西醫給她再作詳細檢查。

患者逃避中醫極力游說

但Jessica似乎無法接受事實，繼續拖延不肯睇西醫。她回憶說：「雖然我非常擔心，卻想逃避。但中醫師認識我家人及朋友，一直追蹤住我近況，在我求診後個多星期內不停打電話給我，勸我一定要去看醫生，最後也被她說服到。」

後來她於2017年9月確實患上乳癌第三期，並有轉移去淋巴及胸骨，她隨即開始接受治療，做過8次化療、手術切除、電療，以及服用賀爾蒙等。

確診時的確很害怕，大哭過一場，好像不知道自己還剩幾耐命。我姐姐也是個胃癌患者，可惜在18歲時發現，21歲就離世。婆婆也是因癌症離開，相信是隔代遺傳，所以我非常驚醫院，最怕睇醫生，每次去到醫院整個人也會手腳冰冷，所以一知道這病需做手術，就連檢查也不願去。

▲ 姐姐年輕時因患癌離世一事對Jessica有很大影響，她不忍自己有事令父母傷心，就勇於接受治療。（受訪者提供）

能夠令Jessica面對現實的，除了是中醫師鍥而不捨的勸說外，還有令她最着緊的一對年老父母。

「爸媽已經逾80歲了，年紀也不少，如果我再拖，到時情況再差的話，他兩老怎辦？而且媽媽比我更堅強，經歷過姐姐一事後，她知道醫學比以前更先進，很快就為我作決定接受治療。甚至去任何覆診，她也一直陪住我。」Jessica是少數的癌症病人，在整個西醫療程中同步結合中藥的輔助。

積極面對復發

她更憶述原先以為化療及電療等會很辛苦，起初的確有出現少許作嘔及周身骨痛，但配合中藥後，這些情況漸漸減少。

「還記得最辛苦是化療後期的4枝針藥，打完後往往會令白血球降低，需要打升白針，否則容易因免疫力降低而受感染。但升白針會令腰骨非常痛楚，於是打化療針前，中醫師都會開提升白血球的中藥給我，提升我的抵抗力。」

▲ Jessica媽媽今年已逾80歲，她非常感激媽媽一直陪伴她走過艱苦抗癌路。（受訪者提供）

經過近一年半的治療後，Jessica的乳癌得已康復，然而不幸是去年7月又再度復發，於同一位置上發現有點點，西醫就建議她服用標靶藥控制，最近已進入第八個月的療程，幸而情況穩定。

而且，Jessica更會當中醫師作為抗癌路上的一位聆聽者，將恐懼不安及憂慮的情緒跟她細訴。

中西醫互相配合

註冊中醫師張琛說：「坊間有不少癌症患者都可能抱住『西醫醫唔好就睇中醫』的心態求診，其實很不負責任，可能患者當其時已病入膏肓，中醫也無能為力，往往錯過了最佳治療的時機。」

▲ 註冊中醫師張琛，鼓勵癌症患者應中西合璧對抗癌症。（林宇翔攝）

她續指，自己雖然作為中醫師，但就不會要求患者僅用中醫方法去治癌，而應是相互結合。如癌症患者在治療期間會有作嘔等副作用，中醫可處方一些開胃、提升腸道免疫力及改善益菌的中藥，減輕腸胃不適的情況。

另外，病人若需服食賀爾蒙藥減低女性激素來控制腫瘤，卻因而增加更年期潮熱、疲倦及敏感等症狀，中藥也能有助改善這幾點。

密切留意患者肝腎指數

但所謂的中西同步治療，張醫師指並非完全同步，而是在西醫療程前後為病人攝期做準備，打好底子。她說︰

「一定要選優質及新鮮藥材，否則有發霉或塵會產生毒性，造成反效果。」

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原本是做內科及婦科的張醫師，10多年前轉去腫瘤科，不諱言的確有很大分別，由見證生變為死，並要為病人、家人、朋友、照顧者，甚至是自己做輔導。「很多時腫瘤病人面對的困難是來自病情控制不到的阻力，就算捱過不同治療後都有機會復發，每次衝擊對患者來說都是很大的心理壓力。」

▲ 家人與朋友的支持，是令癌症患者生存的最大推動力。（受訪者提供）

所以張醫師每每會花許多時間去照顧病人心理上的需要，她亦都相信醫生與病人的互相信任是很重要。

是一個都不能放過。腫瘤治療跟其他不同，支持是很重要。雖然疾病是很殘忍，但正正在這件最不幸的事當中，我們仍可看到人間有愛。病人身邊有家人、朋友及醫生支持及照顧，然而最終結果未必如意，但至少在他們最後的一段路當中，能陪伴他們沒有遺憾地走過。

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記者︰黃依情