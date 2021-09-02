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【龍鳳胎】陳凱琳首跟孖生胞弟一同出騷　Grace爆細仔白雪雪：愈來愈似外公【多圖】

娛樂 17:09 2021/09/02

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陳凱琳跟孖生胞弟一同出席品牌活動。

前港姐陳凱琳今日（9月2日）跟孖生胞弟Derek（陳浩彰）首度拍檔出席品牌活動，弟弟「處男」做騷賺錢，Grace亦全力支持，又透露如有機會，姊弟不抗拒一齊再拍劇或其他廣告。

陳凱琳首次跟胞弟Derek出席公開活動，Grace亦配合大會內衣主題，以透視裝黑Bra造型出現，性感搶鏡。

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Grace跟Derek活動後一同受訪，坦言弟弟有些緊張，作為姐姐的她就會全程看實。她又笑言不是因為酬勞好才姐弟拍檔，只因跟品牌合作多時，剛好品牌推出男裝，有感兒子仍細，老公鄭嘉穎又在開工，故找弟弟一同拍攝。

Derek即笑言自己是第四選擇，反為Grace補答：「我知我在你我內心永遠是第一選擇。」

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同場加映：七仙羽訪問

被問到會否日後姊弟檔拍劇，Grace稱如有機會也可以，Derek則指劇本是英文才好，因自己中文不好，要努力學習。她們又被問到是否由細到大都似樣，Grace稱因是龍鳳胎，初出生時是最似，但中間有個時期不太似，到長大後外表才再接近。

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陳凱琳提到細仔鄭承亮被指愈來愈似公公（即Grace爸爸），她笑道兒子長得「白雪雪」，是白裡透紅，似一隻綿羊，又曬極不黑。

她又指：「我跟公公（即她父親）講時，他都好開心，相信每一個人都希望孫兒或者小朋友似自己的。」

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同場加映：靚太廚房

撰文 : TOPick柴犬出動

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