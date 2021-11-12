【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 與小朋友炮製零失敗檸檬蛋糕
今集《靚太廚房》帶大家到Home.焙小日子自助烘焙店，試做一款甜品「月光檸檬小蛋糕」，有齊食譜、食材、用具，跟著做很容易成功。整完甜品更不用洗用具，十分方便！這款蛋糕做法簡單，大約需時2.5小時，大人小朋友都輕易掌握，是進行親子活動的好選擇。
材料：
雞蛋 2隻
細砂糖 54克
泡打粉 1平匙
低筋麵粉 65克
檸檬汁 13克
無鹽奶油 72克
檸檬皮 適量
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裝飾：
檸檬巧克力 適量
植物油 適量
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檸檬麵糊製法：
1. 將無鹽奶油包覆一層保鮮紙，用微波爐叮30秒，再叮30秒至融化為液態。
2. 將檸檬汁、檸檬皮倒入融化的無鹽奶油，攪拌均勻，備用。
3. 將雞蛋、細砂糖、泡打粉放入攪拌鋼盆中，打至淡黃色及挺身。
4. 加入低筋麵粉，用刮刀攪拌均勻。攪拌時需輕且迅速，避免消泡。而且刮刀由上往下撈起，要確保拌到無粉狀態。
5. 將融化了的檸檬無鹽奶油倒入麵糊中，攪拌均勻。
6. 於淺烤盤鋪上烤盤布，將檸檬矽膠模放置淺烤盤上，將檸檬麵糊平均倒入檸檬矽膠模中（約9分滿）。
7. 把檸檬麵糊放進焗爐，以上火190度、下火170度焗12分鐘。
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裝飾製法：
1. 將檸檬巧克力包覆一層保鮮紙，用微波爐叮1分30秒，用湯匙稍攪拌，再用微波爐叮30秒，用湯匙攪拌至完全融化。
2. 將植物油倒入融化的檸檬巧克力，用湯匙攪拌均勻。
3. 將擠花袋套入玻璃杯中，放上磅秤歸零後，倒入10克的檸檬巧克力，用封口夾封住袋口，備用。
4. 將放涼後的蛋糕放在鋪有保鮮紙的長方烤盤上，將剩餘的檸檬巧克力均勻淋在檸檬蛋糕上。
5. 另一個長方烤盤鋪上一層保鮮紙，用叉子輔助將蛋糕轉移，冷凍3分鐘。
6. 把裝著檸檬巧克力的擠花袋尖端剪一個小洞，將檸檬巧克力用閃電形狀淋在檸檬蛋糕上做造型。
7. 以翻糖小花及葉片裝飾。
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Home.焙小日子地址詳情：
旺角店 旺角太子道西193號 MOKO新世紀廣場 5樓 502號鋪
荔枝角店 長順街15號 D2 Place TWO 305號舖
荃灣店荃新天地二期地下27號舖
將軍澳店唐德街9號將軍澳中心地下G42號舖
場地提供：Home.焙小日子
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責任編輯：王芷瑩