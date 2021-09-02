【瘦身竅門】健康減磅每周最多減1.5磅　營養師黃凱詩：減肥首要戒除一個習慣

▲ 營養師黃凱詩表示，一天之內的體重改變可有2至3磅的差別。

莉莉沒精打采回來覆磅，我問︰「心情不佳？」

她說︰「好像瘦不了。」

我望着她的體重記錄，鼓勵她︰「比3天前輕了1磅多，進度不錯啊！」

她瞪大雙眼回應︰「真的嗎？昨天在家上磅，竟然飈升了2磅。」

牛仔褲是最佳減重伴侶？

我說︰「要成功減重，不僅要戒甜戒肥之類，最重要的，其實要戒掉天天上磅的習慣。因為這個舉動，嚴重影響減肥士氣。要知道，健康的減重速度，每星期只是1磅半左右，即是說，每天平均只會減掉零0.2磅，這個輕微的改變，要是天天磅，是量度不了的，而且，一天之內的體重改變可有2至3磅的差別，所以，戰友們，一星期在同一時段，穿著相若的衣服，最多磅1至2次好了。」

▲ 牛仔褲是測量減肥成效的最佳伴侣。（iStock圖片）

她明白了︰「原來如此。」

我再補充說︰「其實，並非單看體重數字，去評估減重成效。畢竟，體重實在太容易被外在因素影響，譬如說，剛吃過飯，食物仍在消化系統中未完全處理；又或者女性經前或行經期間、正短暫服用抗生素或咳藥水，甚至排便不順，都會造成短暫體重影響，差別可有1至4磅不等。所以，除了磅重外，同時參考體脂改變，也十分重要。不過，體重及體脂比率有時也未能看見成效，我會鼓勵減磅戰友用一條牛仔褲去做指標，在減重過程中，身形上，效果最明顯的就是腰圍，一條剛剛不合穿的牛仔褲，是很好的減重伴侶。」

她笑言︰「沒錯。牛仔褲是很討厭的傢伙，就算只是重了3至4磅，穿上去就已經很繃緊，它太誠實了。所以，多年前，我衣櫃裏的褲子全換上橡筋褲。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）