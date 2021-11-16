【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮
今集《靚太廚房》來到Home.焙小日子自助烘焙店做一款簡單甜品「巧克力夾心瑪德蓮」，對於偶爾才做一兩次甜品的人非常適合，因為不需再另外買食材、用具，在這裡跟著食譜便可做甜品，慳時間又不會浪費食材。
材料：
可可粉 5克
細砂糖 30克
蜂蜜 5克
低筋麵粉 40克
泡打粉 2平匙
巧克力鈕扣 9片
無鹽奶油 45克
全蛋液 45克
裝飾：
草莓巧克力 適量
白巧克力 適量
白巧克力筆 1支
黑巧克力筆 1支
粉色巧克力筆 1支
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做法
1. 預熱焗爐上火180度，下火150度。
2. 將無鹽奶油覆蓋一層保鮮膜，用微波爐叮1分鐘，再叮30秒至奶油融化。
3. 全蛋液、細砂糖放入攪拌盆中，用打蛋器攪拌150下至完全均勻。
4. 加入低筋麵粉與泡打粉、可可粉，用打蛋器拌勻到沒有粉粒結塊。
5. 加入融化的無鹽奶油，用打蛋器拌勻到完全融化的麵糊中。
６. 加入蜂蜜，用打蛋器拌勻。
7. 擠花袋套入玻璃杯中，將麵糊填入擠花袋，用封口夾封住袋口，放入冰箱冷藏10分鐘。
8. 於淺烤盤鋪上烤盤布，將瑪德蓮放在淺烤盤上，並在瑪德蓮模噴上烤盤油。
9. 取出已冷藏的擠花袋巧克力麵糊，袋口剪一小洞，先擠入約一半的巧克力麵糊量至每顆瑪德蓮模中，以免蓋不住內餡。
10. 輕輕放上一片巧克力鈕扣至每顆瑪德蓮模中，再擠餘下的麵糊，使麵糊完全覆蓋住巧克力鈕扣。
11. 以上火180度、下火150度，烤15分鐘。
12. 時間到後，改為0度，燜5分鐘。
13. 將烤模在桌面上輕烤一次，消除水氣，放涼備用。
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裝飾方法：
1. 把巧克力筆放入熱水泡軟備用，於砧板上鋪上烘焙紙。
2. 將草莓巧克力覆蓋一層保鮮膜，用微波爐叮1分鐘，再叮30秒，用湯匙攪拌至完全融化。
3. 手拿瑪德蓮上半邊，用湯匙將草莓巧克力淋上瑪德蓮表面的下半邊，輕輕晃動使草莓巧克力自然滴落，放置在烘焙紙上等待表面凝固。
4. 重複此動作使瑪德蓮沾上草莓巧克力而白朱古力裝飾做法同上。大家可在瑪德蓮上畫上卡通表情，發揮創意。
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場地提供：Home.焙小日子
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記者：王芷瑩