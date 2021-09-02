【創業追夢】80後物理碩士曾任會計師iBanker　棄逾百萬年薪創業做裝修界大妗姐

▲ 80後的Woody於2013年起，與拍檔兼職創立好師傅裝修配對平台。

今年38歲的唐耀賢（Woody），名副其實是位學霸。2007年於科大物理系碩士畢業後，他因一次機緣投身會計一行，成功考獲會計師牌後，於2013年又轉投金融投資界的懷抱。然而兩年後，他卻毅然放棄高薪厚職創立好師傅（CoDeco）中介平台，做裝修界的「大妗姐」，撮合客人與裝修師傅。短短幾年間，由頭一年零收入到至今完成工程總額逾6億，疫情時生意更大升5成，創業成功，Woody笑言終於敢向朋友說：我轉咗行做裝修！

▲ 80後的Woody於2013年起與拍檔兼職創立好師傅裝修配對平台，跳出自己的 comfort zone，他笑言身邊接觸的人也改變了，由飲紅酒變飲啤酒。（黃建輝攝）

能夠成功買樓上車，自不然要將新居好好粉飾一番，但有時最怕捨得豪裝之餘，卻不幸遇上不負責任的裝修師傅，工程隨時延期兼爛尾，損失慘重。80後的唐耀賢於2013年就膽粗粗成立本地少見的裝修中介平台「好師傅」，專門幫客人配對合適的裝修團隊及設計師，以第三者角色協助雙方簽訂合約，以防因為溝通不足而產生爭執或金錢糾紛等問題，令工程不能完成。

創立好師傅時我快將30歲，身邊朋友都開始準備結婚裝修，發現原來是很難找到一個信得過的裝修師傅，更莫說要手工好，恰巧家人有相熟又不錯的師傅，就試試介紹給朋友，結果反應不錯，成功後又會收到朋友的利市仔，皆大歡喜，自那時起就開始有了裝修平台這盤生意的雛型。

物理碩士轉考會計師

本以為Woody對裝修及設計會有點認識，但其實完全是個門外漢。他2007年於香港科技大學物理系碩士畢業，一直成績不錯，卻又不想教書。

他笑言：「還記得當時的女友是讀會計，畢業後有次陪她去聽有關會計師的career talk，發現非主修會計的也可報讀CPA等課程。當時我又未仔細計劃好想做甚麼，就試試報名，怎料收了我，於是就開始在這行發展。」

▲ 2019 年 In-home Expo，Woody 更親自落場介紹平台服務。（受訪者提供圖片）

考了5個會計公開試再加上3年的工作經驗，Woody成功獲取會計師牌，期間更在Big4及不同金融機構做審計，前途理應無可限量。不過「坐唔定」的他，又忽然離開會計界，跳入金融這行。

「印象非常深刻是，在剛考到會計師資格那天，我就跳槽去做金融。當年有很多公司要做IPO上市，會請很多男生去內地或東南亞長駐睇數，自然會認識很多banker，他們就推薦我去所謂的iBank工作，覺得一試也無妨。」

機緣巧合轉行做投資

轉行做iBanker，Woody頭兩年是負責sell side，即是幫公司上市及買股票，後兩年則負責buy side，即以投資為主，不過每個project都是為期約半年就會完成，在不斷重複下，他又開始覺得乏味，而且覺得金融知識已學到七七八八，突然把心一橫辭工休息。

沒工作的期間我經常到朋友新居參觀，就萌起搞裝修配對平台的念頭，跟擅長做網頁的大學師兄提起，他也認為有得做，就膽粗粗試試以成本最低的網上形式開始。

▲ 雖然對裝修是零認識，但 Woody 也會身體力行，時刻找機會做簡單的裝修工序。（受訪者提供圖片）

不過剛開始時，Woody也是以part-time形式經營好師傅，因當時有獵頭公司找他「重出江湖」。他說︰

「還記得我問agent第一個問題就是在哪裏上班，他說ICC，我就心知不妙，因為那兒的公司出名OT得最厲害。但我也成功被他說服，更意想不到的是跟自己所想有出入，時間表非常好，基本上我返10日工只有1日工作，其中9日我都是用來處理好師傅的工作。當時會想，有份正職支持我的副業，也頗幸運呢！」

▲ 好師傅團隊上下十分融洽，2018年搬入新office時還開派對，非常熱鬧。（受訪者提供圖片）

然而，要同一時間分神去打理兩份工，聖人都會犯錯，有次他就誤將好師傅的電郵當公司的工作回覆，結果被老闆捉去「照肺」，他就意識到自己的時間表已攝無可攝，而且裝修平台開始有請人的需要，終於結束為期兩年的雙職生活。

他與拍檔同時辭去正職，專心發展好師傅，他就負責公司運作及銷售，拍檔就專注市場營銷及技術支援，互相補位。但裝修配對平台於幾年前始終仍較冷門，頭一年生意幾乎是零。

零收入感激家人相助

做會計及iBanker時，最誇張時可以出十幾個月花紅，年薪至少100萬，但剛開始好師傅時就突然歸零。以前習慣跟初相識的人說自己做iBanker，但我到第二、第三年才敢跟人家說自己是做裝修平台，因為很多人未必知道中介平台是甚麼，會覺得你為何會做裝修？不過我又不想浪費時間去解釋，始終是一門初創企業，需要些時間去建立。

▲ Woody 的太太郭志美，曾任職有線電視娛樂台主播，是半個娛樂圈人。（受訪者提供圖片）

幸而，他背後仍有位非常支持他的太太。「或許就是那段『食穀種』時期，奠定了現時太太的身份。她雖然算是半個娛樂圈人，但我完全無收入時，由平時花開兩萬突然變兩千，她仍肯跟我去捱，甚至食麥記也不介意，哈哈，你就會覺得這個女人是娶得過。」

當然還有「口不對心」的媽媽，Woody笑說：「早前公司未有辦公室時，和家人外出食飯，媽媽及女朋友都會爭着埋單，不過她之前是不贊成我創業，認為收入穩定又不錯，為何要改變現狀呢？但她的行動證明了是支持我的。」

▲ 父母起初也不贊成他辭去會計及金融工作，但後來好師傅開始為人熟悉，他們又笑說兒子「無轉錯行」。（受訪者提供圖片）

喜遇投資者注資救亡

全身投入經營卻蝕足一年，2016年時好師傅更面臨結束邊緣，但幸運地Woody突然有天收到有公司表示希望投資，有這筆約300萬的天使基金加盟後，公司才能起死回生，他和拍檔也象徵式開始有萬多元的月薪，而且在朋友及客戶的口耳相傳下，好師傅更慢慢為人熟悉，生意蒸蒸日上。

創業至今近8年，他們更不斷改善平台的服務，例如於去年聯同香港樓宇檢驗學會及香港仲裁公會制定《香港裝修指引》，讓裝修師傅及顧客更能掌握裝修須知及驗收指引。今年6月亦推出「100%完工保證」，於款項交收管理、工程檢測服務及延誤補償等3大服務中，確保客人得到完善的裝修工程，最重要是能與裝修師傅們有商有量。

▲ 好師傅的 facebook 專頁有不少裝修知識短片，會由太太親自操刀上鏡拍攝。（受訪者提供圖片）

疫市生意不跌反升

師傅的數目亦由當初的幾十位升至幾百位，而且這兩年受疫情影響，生意亦不跌反升，訂單大增50%，最高峰時期單月有近百單生意，年度工程總額更高達1.7億。「可能疫情期間大家也躲在家，無所事事就想到裝修，而且酒店推出不少平價Staycation，加上我們乘勢推出輕裝修服務，如簡單油漆及換傢俬等小翻新工程，吸引不少年輕上車客。」

▲ 另一個裝修示範是中上環普慶坊的住宅裝修，時尚之餘帶幾分懷舊味道。（受訪者提供圖片）

能夠成為逆市搵錢奇葩，Woody不諱言自己的「非一般」學習及工作經歷，某程度上對創業有幫助。

「以前讀物理，經常要躲在漆黑的實驗室內做實驗，分析冷冰冰的數據，從中改善，培養出我理性的一面。但幫公司做上市IPO就剛好相反，經常要了解投資者的想法及需要，更容易與他們溝通，可說是感性一方。兩者缺一不可，對於我創辦好師傅是非常有幫助，最低限度知道客人在裝修上最擔心的是甚麼，盡力去配合及改善。」

記者：黃依情