【校長專欄】安排家長早餐會分享教養心得 東九龍滙基校長：與家長同行孩子得益

▲ 學校與家長同行，得益的一定是孩子！

當孩子升上中學，父母亦會隨之「升級」，成為中學生的父母。然而，很多父母因在孩子進入青春期前未有作好充分準備，便老是覺得孩子升中後「學壞」了、「不聽話」了。我在中學服務了30多年，且是兩子之父，深明箇中情況，亦甚願借此專欄分享教育子女的經歷，與家長同行。

猶記得多年前一位中一學生的父母煞有介事的說要約我午飯時間見面。見面當天，一對衣著光鮮、談吐得體的家長，向我詢問老師為何在放學後仍讓他們的孩子留在課室佈置壁報板，又說孩子總是在放學後打電話給他們，說會在球場與同學打球，又或是在小賣部與同學吃點小吃聊天，總沒有一天準時離校返家。

他們又提到小學時校巴必定會依時離開學校，準時把孩子送回家，為何升上中學後一切都變得沒有規律了？我立時的回應是：「孩子每次稍遲離開學校都向你們交代，算是不錯的了。」你說不是嗎？這個小故事道出孩子在小學生活的「常規」與中學的分別。若家長能事先了解，就可以減少不必要的憂慮。

我校滙基書院（東九龍）十分重視家長教育工作，每年都會為中一家長舉辦四次家長講座，詳細闡述學校在學與教、訓育輔導、聯課活動、靈性培育等方面的理念與實踐。每年亦會舉辦家長學堂（初階及進階），與家長探討與子女相處之道。

校長會定期安排家長早餐會，與家長分享教養子女心得。老師也會透過「家長教師輕鬆談」晚會，讓家長了解孩子在學校的生活和學習情況。總的來說，學校與家長同行，得益的一定是孩子！

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