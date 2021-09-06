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【靚太安樂窩】好爸爸特設工作間助兒子追音樂夢 單位裝修猶如山洞安樂窩

休閒消費 18:02 2021/09/06

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好爸爸為了方便2兒子返工返學，特意買720呎佐敦私樓，並花$49萬裝修單位。

不管爸爸年紀多大，永遠都是子女心中的英雄！一名好爸爸早前為了方便2個分別剛畢業及就讀大學兒子返工返學，特意購買位於佐敦的一個720呎半世紀舊樓，並花約$49萬裝修單位，變成一個猶如山洞的安樂窩，讓兒子們回家好好休息及解壓。

點擊大圖了解裝修前及裝修中的情況：

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60歲的爸爸許先生本身和兩個兒子一起住在新界，由於大兒子從外國留學回港，住在新界不方便上班，而且就讀大學的小兒子分配不到宿舍，上學路途遙遠，他便萌生買樓搬往市區的念頭。

後來，許先生購買了佐敦的一個720呎1房單位，單位本身比較殘舊，風格及空間規劃都不太適合2位兒子，所以進行全屋裝修。

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增設「真・石屎牆」成單位亮點

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負責這單位裝修的好師傅CoDeco 裝修平台劉師傅表示，業主選擇水泥、木材等較簡約、自然的物料，希望將家居打造成「洞穴」的感覺，設計原意是希望住的人可以在繁忙的一天過後，回家後可以有喘息空間、一個接近「原始人在洞穴休養生息」的狀態，單位主色調是黑、白及灰色，分別代表著黑夜、天與岩石。

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廚房及餐桌設計拉緊人與人的關係

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業主一家人早前去Staycation，因為疫情關係不能到其他地方進食，於是他們留在房間，在房間裡靠在窗附近吃飯，感覺非常良好，因此希望把單位的飯枱放在大窗邊附近。

吃飯時面對大自然是一件很爽的事。

支持兒子音樂夢

由於大兒子喜歡音樂創作，許先生非常支持他追夢，並特別為他打造一個音樂工作間，內設一張工作枱，放了一部電子琴，牆壁位置放了兩支結他，亦有鼓及音響設備，成為設備齊全的靈感小天地。

實用傢俬

點擊大圖了解裝修前及裝修中的情況：

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雖然720呎的單位對於2個兒子來說，空間相當闊落。但如果加上實用的傢俬，可以更方便兒子生活之餘，亦可以再擴大空間感。劉師傅在傢俬方面採用了地台床、衣帽間、吧枱、C字櫃、廚櫃、廁櫃等等，滿足2位兒子的收納需要。

裝修詳情

單位裝修期為2020年12月至2021年5月，全屋裝修連訂造傢俬費用約49萬元，細項如下：

清拆工程 約5萬

泥水工程 約9.7萬

油漆 約4.3萬

水電工程 約7.3萬

木工工程 約15.2萬

雜項 約7.9萬

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記者：王芷瑩

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