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【加熱煙】民建聯支持全禁加熱煙和電子煙　法案委員會下周五開會

政治 17:45 2021/09/02

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民建聯昨日召開黨團大會，決定統一立場支持政府方案，全面禁止電子煙和加熱煙。（林曉君攝）

涉及審議禁止電子煙和加熱煙的法案委員會，下周五將會開會。據了解，民建聯昨召開黨團大會，決定支持全禁電子煙和加熱煙，若連同工聯會、新民黨等議員計算，料法案在大會上可獲通過。

民建聯昨日召開黨團大會，決定統一立場支持政府方案，全面禁止電子煙和加熱煙。若該黨13名議員均在席投支持票，加上早前已表明支持全禁的工聯會4席、新民黨2席，以及醫學界議員陳沛然、實政圓桌議員田北辰和經民聯議員梁美芬，預料有最少22名議員會投支持票，達過半數在席議員支持通過法案的門檻。

一直表明反對政府方案的自由黨議員邵家輝表示，政府至今仍未回應他提出的修正案。（資料圖片）

而一直表明反對政府方案的自由黨議員邵家輝，回應該黨會否統一投票取態時，僅指黨友張宇人作為行會成員，過去都會跟隨政府立場投票。他又指，政府至今仍未回應他提出的修正案，即分拆處理電子煙和加熱煙，將加熱煙由「禁止」改為「規管」。

食物及衛生局則表示，政府會爭取於本屆立法會會期內，通過《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙。

有旅遊業界人士反對禁止加熱煙，擔心會影響旅客來港的意欲，不利旅遊業及本港經濟復蘇。（胡偉明攝）

此外，10多間旅行社發起「旅遊業從業員關注規管加熱煙連線」，今日舉行記者會，反對政府計劃禁止加熱煙，擔心會影響旅客來港的意欲，不利旅遊業及本港經濟復蘇。

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記者：胡偉明

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