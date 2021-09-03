【食用安全】深海大魚脂肪部分易累積重金屬　營養師：重金屬積聚人體可致慢性中毒

▲ 三文魚雖然有益，但本身屬高脂肪魚類，多吃同樣致肥。

這天，祖兒上來與我會面，她一見我即急不及待地說︰「過去一星期，我每天都自備午餐，出外也只選吃壽司，並沒偷吃呢！」她苦笑︰「之前接二連三的生日飯局，加上喝了不少酒，幸好體重並沒增加，現在是時候要還債了。」

我打開她的飲食日記，驟眼發現至少有三天的記錄是空白的，再看清楚，原來她寫上兩個字︰「同上」，我愕然地問︰「你每天都是相同的早午晚餐？」

她哈哈大笑︰「是的。」

三文魚有益但也不能日日吃

我揶揄她︰「你連吃東西與寫日記，也貫徹貪方便的性格；如此看來，即你連續在這幾天，午餐也是自備煎三文魚配蔬菜及白飯，晚餐都是壽司，那……豈不是每餐也在吃三文魚？」

她疑惑地問︰「你說過壽司是低脂之選，而且三文魚含有益脂肪酸，不是應比其他肉類健康嗎？」

我笑著反問她︰「那你還記得我說過，一星期宜吃多少次三文魚嗎？」

她想一想，說︰「印象中你說過一星期可吃2至3次，但三文魚不是多吃亦無妨？」

美國心臟協會建議，一星期宜進食兩餐深海魚類，每餐分量約100克，深海魚類包括三文魚、鯖魚、沙甸魚等，其豐富奧米加三脂肪酸有益心臟健康，可減低患上心血管疾病的風險。

▲ 因受海洋污染影響，深海大魚容易累積大量重金屬，重金屬多儲存於脂肪部分，脂肪含量愈高的部位，如魚頭、魚皮、魚腩等，重金屬含量亦會愈高。（iStock圖片）

魚頭魚皮魚腩高脂易積累重金屬

不過，因受海洋污染影響，深海大魚容易累積大量重金屬，重金屬多儲存於脂肪部分，脂肪含量愈高的部位，如魚頭、魚皮、魚腩等，重金屬含量亦會愈高。重金屬積聚體內，可形成慢性中毒，破壞身體器官功能；重金屬亦會影響發育中嬰幼兒的腦部發展。

消委會曾抽查市面上三文魚刺身樣本，發現部分樣本含有蟲卵和線蟲，魚生因未經煮熟，處理不當容易有寄生蟲滋生。所以，即使三文魚含有益脂肪酸，也不建議長期過量食用，平日食物選擇亦不宜太單一，宜多進食不同類型的魚類及肉類。

我再補充︰「三文魚本身屬高脂肪魚類，多吃同樣致肥；對於腸胃敏感人士，若過量攝取三文魚油，或會導致腹瀉；還有，本身正服食薄血丸的人士，更要避免大量進食三文魚，以免血液過稀，而導致血流不止。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）