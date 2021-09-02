【大型會議】科技峰會RISE明年3月在港辦會議　邱騰華指印證本港防疫表現出色

▲ 科技峰會RISE明年3月在港辦會議，當局指印證本港防疫表現出色。(資料圖片)

香港旅遊發展局今日（2日）宣布，科技峰會RISE將於明年3月在港舉行實體會議。當局指，是次決定印證本港在疫情防控上的表現，亦讓本地的科技初創生態圈能與國際接軌，這不僅突顯本港初創企業生態環境的蓬勃發展及創科優勢，亦能鞏固本港會展樞紐的地位。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，是次決定印證香港在疫情防控上表現出色，是全球其中一個感染比率最低的地方，讓主辦機構有信心可以安全地在港舉辦國際會議，深信RISE的舉行，非但能展示香港應對疫情挑戰的能力，亦讓香港的科技初創生態圈能與國際接軌，期望日後會有更多世界級的商業會議來港舉辦，為經濟注入活力。

Web Summit及RISE峰會創辦人及行政總裁Paddy Cosgrave表示，RISE一直希望能重返香港，非常期待於2022年重新在香港舉辦實體活動。自RISE於2015年在香港舉辦以來，見證區內科技及初創經濟發展愈趨蓬勃，並指活動能發展成現時規模，亦有賴過去5年在港的成功舉辦。會議已成為亞洲連繫世界的重要平台。

旅發局主席彭耀佳博士表示，相信本港頂級的硬件及場地設施、便利的營商環境及獨特旅遊體驗，是吸引國際商業活動來港的主要因素，加上香港位處粵港澳大灣區的優越位置，定能有助活動參與者把握區內的機遇。本港各界均已積極提升衛生防疫安全，旅發局亦會致力鞏固香港國際會展之都的地位。

亞洲國際博覽館主席吳自淇先生補充，未來5年舉辦RISE會議，對本港會展業復甦有巨大意義，亦意味國際級會展活動將重臨香港。博覽館會一如以往，採取嚴謹的防疫措施及提供優質的服務，與主辦機構緊密合作，確保各項大型活動得以成功舉行，展現香港會展樞紐的形象，吸引更多國際活動來港。

旅發局與投資推廣署及亞洲國際博覽館合作，再次令本港成為活動未來5年的舉辦城市。美國媒體CNBC形容，於2015年首辦、並連續5年在港舉行的RISE，已發展成為亞洲最大型的科技界活動，多年來吸引逾萬位來自世界各地的科技公司創辦人、初創企業及投資者參與，包括阿里巴巴共同創辦人兼執行副主席蔡崇信、數碼支付公司Stripe的共同創辦人兼行政總裁John Collison、AR公司Magic Leap行政總裁Peggy Johnson，及紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬等，活動亦成功為全球不同公司提供洽談合作的重要平台。

香港已建立區內其中一個最具活力的初創企業生態環境，本港的初創企業數目在2018年至2020年間，增加28%至3,360間，當中非本地公司佔26%。此外，2020年外商直接投資（FDI）亦按年急升62%，至1,190億美元，令香港成為全球第三大外資流入地區，僅次於美國（1,563億美元）及內地（1,493億美元）。而根據世界銀行，香港於去年的便利營商排名，全球第3。

RISE會議將於2022年3月14至17日，於亞洲國際博覽館舉行實體活動。

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責任編輯：陳麗娜