【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途

▲ 新襪包裝內的「小銀夾」原來別有用途。

小朋友大得快，家長經常都要為子女添購返學襪。不知道大家有否留意到，通常在市面上購買的新襪，襪子除了有招牌及縫線，另一邊則附有一個小小的銀色夾子，夾在一對襪的中間。很多人可能會直接將它拆下並丟棄，但原來這個「小銀夾」另有用途。

▲ 開學前不少家長都會為子女添購返學襪。（經濟日報資料圖片）

關於銀色夾子的用途，台灣網民早前在網上發帖，特意向「萬能」的網民查詢，

新買的襪子上都會有兩個銀色的小夾子是要幹嘛的啦，都用線把襪襪縫起了，還用夾子夾？

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小銀夾能割開膠縫線

有網民回覆，指小銀夾能用作「剪線頭」。原來只要將小銀夾拗直，穿過縫線與招牌之間，再輕輕切斷膠縫線，便可以輕易拆開襪子。不少網民回應表示「長知識了」，「一直以為是撐住襪子用的」、「襯托襪子的質感」。

▲ TOPick小編實測小銀夾用途。（TOPick記者攝）

另外，大多新襪都會用T字型的膠條固定，往往要用剪刀剪斷。但有網民表示，其實只要握住膠條的T字頂端，再慢慢扭轉，膠條便會斷開，不必用上剪刀。

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責任編輯︰王明芳