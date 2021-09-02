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民建聯料擁逾百席選委　擬游說1500選委推動特首「變革」

政治 18:03 2021/09/02

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民建聯34名選委今見記者。（林曉君攝）

1500人組成的選委會，其中1084人已知花落誰家，被視為「最大黨」的民建聯料手握逾百席。不過，民建聯今日就話，待選委名單出爐，會主動逐一聯絡其他選委，推介年初提出的「變革香港」倡議，爭取他們認同民建聯理念，尋求合作空間。

民建聯34位選委今見記者談對選委會的期望，主席李慧琼說，期望選委做好提名及選出下屆特首和立法會議員的任務，確保管治班子，都是「堅毅勇敢、有擔當、有能力、能夠團結一致形成建設力量，推動社會變革。」

民建聯年初提出「變革香港」，涉及「三大理念」和「六大改革」。其中一大重點是推動政府行政改革，亦有土地改革和二次分配機制改革，包括推動政府積極運用土地收回條例；縮窄貧富差距，確保不同階層市民共享經濟發展成果等。

政界中人就認為，民建聯想游說1500名選委認同其理念是「良好願望」，單是想說服一眾「大孖沙」支持土地收回條例，恐怕已困難重重。

另外，李慧琼今日稱，民建聯有逾100名成員參選選委會選舉，當選委員會提名愛國愛港者出任立法會議員，強調不會考慮過去行為超越底的人。

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撰文 : 傅流螢

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