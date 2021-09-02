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【死因研訊】迷你倉大火兩消防殉職　1分鐘閉路電視片段顯示冷氣機先起火

社會 18:16 2021/09/02

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2016年牛頭角道淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員死亡。（經濟日報資料圖片

2016年牛頭角道淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今續。播放事發當日6月21日冷氣機起火的閉路電視片段，可見片中冷氣出現先出現火點，跌落地上後形成火堆，1分鐘後，鏡頭已不能運作。

研訊主任讀出警員胡驣謙的證供，胡是翻查閉路電視的警員，據其證供指綜合各支鏡頭的片段顯示，當天早上10時32分拍到在走廊近K146至K147儲物倉外，天花板冷氣機突然出現火點，1分鐘後該鏡頭停止錄影，11時11分有消防員到場，期間有多名高級消防隊長、隊目及消防員進出火場。至晚上約8時拍得張耀升被抬出火場急救，及後送院。

另外，庭上播放了迷你倉3樓的冷冷氣機起火的片段，可見片中冷氣出現先出現火點，跌落地上後形成火堆，1分鐘後鏡頭已不能運作。庭上亦播放消防處製作的模擬片段，片長約20分鐘，模擬起火過程及燃燒情況。

死因庭明（3日）將傳召許志傑的遺孀吳安兒作供，由於張耀升的遺孀已離港，故只會讀出其證供。

本研訊的兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，期間高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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記者：陳卓欣

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