【籃球女神】方詠琳做運動減23磅　自中一打波相信「運動可改變人生」

▲ 方詠琳自中一開始打籃球，曾由學界比賽打至盃賽。

籃球女神方詠琳（Jessie）自參選《最後一屆口罩小姐選舉》後為人熟悉，近期亦有份參演電視劇《大叔的愛》。她自中一開始打籃球，至今已十多年，擅長射三分球，曾由學界比賽打至盃賽。Jessie熱愛運動，她認為做運動修身最好，曾成功減去20磅；另她亦相信，運動可改變一個人的人生。

▲ 近期Jessie曾參演電視劇《大叔的愛》。（IG：方泳琳）

自中一打籃球 由學界賽打至盃賽

第一，覺得打籃球是最好玩的。第二，是想長高一點，但後來發現兩者無必然關係。

Jessie憶述，升上中一後，學校要求學生參與課外活動，故甚麼活動也報名了，看看最喜歡哪一樣，最終她選定了籃球。自此，一打打了十多年，她不僅曾參與學界籃球比賽，更接受香港籃球總會的「青苗體育培訓計劃」（青苗）、「青少年籃球訓練計劃」（青訓），由學界賽打至盃賽。

近年她已沒參加聯賽盃乙組的賽事，而是與藝人朋友組隊打籃球，現於「HERO Basketball Team」擔任後衛。擅於射三分球的她表示，最喜歡「穿針」時的聲音。

▲ Jessie曾由學界比賽打至盃賽，擅長射三分球。（圖片：方泳琳instagram）

如果不打籃球，可能自己已變成壞女孩。

Jessie坦言，自己為人好動、貪玩，讀書不太棒，若非過去把所有時間投放在籃球方面，可能拿時間去玩了。參與過大大小小賽事，Jessie表示男女混合的盃賽，男生會佔優勢，因為女生輸了身形、力量。雙方一起打籃球時，她坦言自己會與男生保持一些距離，盡量避免身體接觸。

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論到擇偶條件，她表示伴侶最好懂得打籃球，因為一起看球賽時會有話題；她亦喜歡球技好的男生，多於身形高挑的男生，而以往的男朋友也不太高。至於她最欣賞的本地籃球員，則是潘志豪和香振強。

▲ Jessie今年曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》（圖片：ViuTV）

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Jessie：做運動可改變人生

有段時間，因疏於運動，Jessie體重曾高達130磅，最終靠運動成功修身，減去20磅。除了打籃球，她也喜歡潛水，因為在海裡面看到的是另一個世界。

有很多（本身）不做運動的人，自從做運動後，人生也改變了。

數年前，Jessie開始踏足演藝圈，擔任模特兒、參演電影及電視劇。今年她曾參加電視節目《最後一屆口罩小姐選舉》，進入了16強。另外，她亦有份參演人氣劇集《大叔的愛》，飾演插畫家Kiko。

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責任編輯：羅嘉欣