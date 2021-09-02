【疫境自強】秀茂坪邨開逾20年士多疫市下重出江湖　第三代接手轉型網店堅守刻苦耐勞精神

▲ 李良利士多第二代老與第三代聯手重開李良利，並因應疫情轉型做網店。

1968年於秀茂坪邨起家的李良利士多，屹立舊式屋邨廿多年後，隨着超市普及與老闆李良利年老退休而結業。不過，最近其孫兒李漢邦（Sam）就決定將爺爺的心血「重出江湖」，並受疫情啟發轉型做網上平台Malllmart李良利生活百貨，與「顧問」爸爸拍住齊齊上，希望將爺爺第一代刻苦耐勞的創業精神繼續發揚光大。

昔日大眾會到士多、辦館等購買糧油雜貨或日常用品，可謂「要乜有乜」，一應俱全，最重要是價錢公道。然而，時光荏苒，隨着大型超市及百貨公司等冒起，那些年的士多辦館已逐漸式微，在觀塘秀茂坪邨開業20多年的李良利士多就是其中之一。

▲ 李良利士多第二代老闆李亮（右）與兒子李漢邦（左）聯手重開李良利，並因應疫情轉型做網店Malllmart李良利生活百貨。（湯炳強攝）

「想當年香港老一輩，不是開米舖就是士多。我爸爸原本在內地做民生百貨生意，來港後就順理成章開士多，僅百多二百呎。那個年代人人都會在士多買日用品，尤其是學生哥，我最記得就是去學校旅行，學生們一定會來買條嘉頓麵包。」李良利士多第二代老闆李亮笑說。

放學後幫父看舖送汽水

李良利士多是由李亮爸爸李良利一手創辦，在六、七十年代香港經濟起飛，市民消費慾強，開士多辦館等賣必需品的商店自不然生意愈做愈好。在家中男丁中排行第三的李亮，勤勞孝順，放學回家後必會到士多幫爸爸看舖。

「以前買汽水是玻璃樽裝，要按樽還樽兼要送貨。我們這些屋邨𡃁仔好肯做，朝早返學就一盤盤汽水送上樓，放學回家後就去收汽水樽，十幾廿層樓照收，街坊們都非常滿意我們這些速遞服務。」

▲ 爸爸李良利（右二）於秀茂坪辛苦經營士多，養大李亮（左一）一家8兄弟姊妹，現在由他及兒子繼續家業。（黑白圖片）

可惜後來80年代，百佳、惠康等大型超市愈開愈多，連個人護理連鎖店及便利店等亦漸漸普及，市民選擇多了，屋邨式士多開始式微。李亮慨歎說：

加上我爸爸年紀開始大，已屆退休之年，我讀完書後又出來打工了，雖然不捨，但生意難做，惟有結束吧。但爸爸靠這間士多養活了我們一家十口，已經算不錯了。

士多式微轉行做紡織

士多結業時，正值紡織業吃香，他隨之轉行做出口成衣生意。然而，又因着越南、柬埔寨、孟加拉及印尼等製衣基地成本較低的關係，不少外國服裝訂單都轉向這些國家，令這盤生意又舉步維艱。加上受疫情影響，封關後出口生意更是停擺，他跟兒子就萌起重投「士多」這行。

「其實之前我已有這想法，亦有想過接手爸爸的紡織業生意，原本仍是考慮中，但恰巧碰上疫情，反而推動我加快實行這想法，將爺爺的本業發揚光大。」80後的Sam是李亮的大仔，自細在爸爸耳濡目染下，非常熟悉爺爺開士多的往事。

▲ 李亮在80年代轉行做當時吃香的出口成衣生意，後來因越南、印尼等低成本出口國冒起後，生意變得難做。（湯炳強攝）

疫情下改做網店

眼見疫情下網上生意似乎有發展，他與爸爸商量後，就決定將李良利士多轉型做網上平台Malllmart李良利生活百貨。「我對網購完全不熟悉，要適應如何營運，例如與IT人合作、回覆客人、操作社交平台等，全部由零開始學。」Sam難忘在開業初期，經常會遇到客人半夜三更落單及查詢，作為網購初哥的他當然要親自回覆。

「開始時有點混亂，經常甩轆。因為我會親自送貨，試過有次送錯去別的單位，怎料該戶人又收貨，但被真正的客人打來追。幸而最後也得到圓滿解決，惟有提自己下次要小心一點。」但他亦不諱言，要肩負起三代祖業的確是有壓力。

曾擔心自己會做唔嚟，或是做壞了『李良利』的名又怎辦？但都要頂硬上，至今開業差不多一年，幸而顧客的反應也不錯，甚至儲落了一班熟客。

祖訓勉勵下代勤力

而捨得將「以父之名」的祖業傳承予兒子的李亮就認為，生意改革也是順應時代變遷的一種必然方法。

我經歷過金融風暴、沙士、社會運動，以及近年的疫情，我深明一個道理，刻苦耐勞終會守得雲開見月明，這就是香港精神。我亦經常跟囝囡分享自已經驗，做生意競爭者多，尤其是做士多，一定要勤力、價廉物美、服務要快靚正。我希望下一代也能秉承爺爺及爸爸的精神打理這盤生意，就算許多事是存在未知之數，要靠努力去試才會知結果。

對於囝囝創業的表現，他亦非常滿意。「他勇於接受挑戰、勤力、知錯能改。就算我們父子拍住檔上，意見不合時也絕對沒拗撬，最重要是一家人有商有量，找出最適合的應對方法。」

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加入生活用品及成衣

由第三代接手加上有第二代的寶貴經驗，轉型後的李良利自不然要有新面貌示人，不能再墨守成規，賣舊時的糧油雜貨。Malllmart會主打在全球各地搜羅各款優質又特別的食材及日用品，例如招牌貨之一的冰鮮日本岐阜縣飛驒牛、北海道十勝和牛A4扒等，比坊間常見的急凍肉更能保持肉質水準。

除了超市常見的食材、飲品、罐頭、零食等食品外，網店更加入母嬰用品、電器、護理保健食品、家庭用品及小孩玩具等。「有些客人甚至會主動建議為他們搜購某些國家或牌子的貨品，我們都會盡力去做。而待網店漸漸成熟後，我們亦會考慮將以前出口的衣服放上去，開拓自己的品牌，由衣、食、住、行逐步發展。」Sam說。

▲ 創業初期，由處理訂單及送貨也要一腳踢，李漢邦笑言有許多客人不知他是老闆，誤以為他只是送貨。（湯炳強攝）

但要在一眾冒起的百貨網站突圍而出，Sam笑言亦不容易，但他們主打的就是服務及效率。「通常落單後一至兩日就會收貨，最快翌日就有，部分產品價錢亦較相宜。而且我們很重視與客人之間的溝通，網上文字對話是方便了，但感覺總是冷冰冰的，所以Malllmart未來目標是希望能開實體店，親身感受及接收客人的意見。」

Malllmart李良利生活百貨

網址：https://www.malllmart.com

記者：黃依情