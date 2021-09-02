【兒童健康】疫情下學生超重情況加重　衞生署呼籲日做運動1小時

▲ 衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄(左)，及衞生防護中心高級營養師關淑瑩。(洪芷晴攝)

新冠肺炎疫情肆虐一年半，全港學生學習進度大受影響之餘，健康情況也明顯轉差。衞生署表示，疫情下兒童及青少年超重及肥胖問題，以及視力問題都有轉差迹象，相信與體能活動減少、飲食習慣改變、使用電子屏幕產品時間增加等因素有關。衞生署呼籲學生每日進行最少1小時中等至劇烈程度的體能活動、小心選擇食肆及外賣食物等，建立健康生活習慣。

衛生署分析母嬰健康院及學生保健處有關學童的超重及肥胖的數據發現，4歲小童超重及肥胖比率由疫情前（2016至2019年）均處於2.7%至2.9%，惟疫情起上升至5%；而中一學生超重及肥胖比率由疫情前的20.9%至21.4%增至疫情後的24.1%，認為情況惹人關注，提醒家長正視子女飲食健康及注重體能運動。

衞生署於母嬰健康院及學生保健處收集有關學童超重及肥胖的數據，其中發現出席母嬰健康院的4歲小童超重及肥胖比率由疫情前（2016至2019年）均處於2.7%至2.9%，惟疫情起上升至5%，而出席檢查的學生人數由疫情前的約2至3萬人降至疫情後僅約7,000人。另外，出席學生健康服務的小一、二年級學生超重及肥胖學生比率由疫情前的12.9%至13.9%增至疫情後的20.2%，而出席檢查的學生人數由疫情前的約1萬人降至疫情後約7、8,000人。

中學生方面，出席學生健康服務的中一學生超重及肥胖比率由疫情前的20.9%至21.4%增至疫情後的24.1%，而出席人數則維持約5,000人。

另外，衞生署今年8月以問卷調查形式訪問660名中小學生（424名小學生及236名中學生），以了解疫情下香港學童的健康情況。調查發現，中小學生於疫情下日常戶外活動量有重大改變，雖然有17.2%小學生及27.1%中學生增加戶外活動量，惟高達77.7%小學生及65.2%中學生則減少；亦有58.1%小學生及56.8%中學生的日常活動量有所減少，與疫情相約的分別只佔23.8%及24.4%。

飲食習慣方面，疫情期間有25.8%小學生及19.7%中學生增加飲用添加糖分飲品，亦有21.1%小學生及16.8%中學生增加食用高鹽高脂肪零食；另有15.8%小學生及11.7%中學生增加進食餐數，減少則分別佔6.4%及13.4%。使用電子屏幕方面產品，有77.5%小學生及65.4%中學生因學習需要而增加使用電子屏幕產品，而與學業無關亦分別佔71.6%及59.7%。

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄表示，兒童及青少年於疫情下留家時間增多，增加進食機會，加上不少父母「驚子女悶，覺得零食可以解悶」，長時間便逐漸改變子女的飲食習慣，衞生防護中心高級營養師關淑瑩亦表示，汽水及零食等「日積月累會變到好緊要」，舉例若要消耗一罐汽水的熱量便需要做30分鐘運動，若長期食量變大及攝取高糖份高脂肪食物而無運動，便易引致肥胖，亦會影響健康，增加成年後患上慢性疾病的風險。

鍾偉雄又指，過度使用電子屏幕產品可引起眼睛、骨骼、聽力和體能問題，使用時間愈長影響愈大。他建議，0至2歲幼童應避免接觸任何電子屏幕產品，2至5歲兒童每天使用電子屏幕產品的時間應少於1小時，而6至18歲即使因學習需要而長時間面對屏幕亦應定時休息，家長亦應與子女共同建立使用電子屏幕產品的規則、控制使用時間、注重子女的體能運動等。

衛生署又建議，2至6歲幼兒每天應累積至少180分鐘不同類型和不同強度的體能活動，當中包括低等、中等和劇烈强度3個級別。幼兒對於較高強度體能活動需求會隨着成長而逐漸增加，以提升心肺功能和骨骼成長。3至6歲幼兒在180分鐘體能活動中，建議應包括至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴