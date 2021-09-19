【幼稚園救兵】幼師疫情下學習資訊科技應用 應用行政工作方便家校溝通

▲ 幼稚園老師不辭勞苦學習資訊科技。

每當疫情紓緩，大家都迫不及待討論若沒有疫情會如何、經歷了疫情又如何，相信大家都希望疫情早點、快點過去，然後可以一齊笑看過去。但其實疫情已經改變了整個世界的生態，當中對教育，尤其是對學前教育都帶來不少的衝擊和挑戰。但慶幸的是，有些寶貴的價值，我們很肯定是不變的，就是幼稚園老師對支援幼兒發展的堅持和認真的態度。



幼兒教育一直重視「從做中學」，透過不同形式的活動和體驗遊戲，讓幼兒動手做、動腦筋思考，從中建構不同的知識和能力，較少應用電腦或屏幕進行互動。當資訊科技的應用在學前教育仍在蘊釀和萌芽階段的時候，疫情就像龍捲風來得太快，突然全部學生不能回校上課，對幼稚園來說簡直是晴天霹靂，令幼稚園老師都措手不及，所有人都徬徨不安。在疫情初期，很多幼稚園都被打亂陣腳。

先不論運用資訊科技的技術，就連硬件也可能是十多年前的舊型號，同時經常要忍受「網上漫行」，我所指的「漫」，是「比烏龜慢」的網速! 以我所知，也有搞笑一點的情況，老師為求上網更快，會出動私人的電腦，甚至自備電話咭；也有老師拿著手提電腦猶如用「羅庚」看風水般，不是找個文昌位，而是找哪個角落能接收得比較好。



我從幼稚園的分享得知，香港專業教育學院（沙田）幼兒、長者及社會服務系轄下的幼兒教育中心(下稱「中心」)，成為了他們在疫情下的雷霆救兵。職業訓練局於2020年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助逾3,300萬港元，透過中心開展「賽馬會幼稚園數碼能力優化計劃」，幫助學校添置新的電子數碼器材、電腦軟件、改善網絡等設備，以及支援和培訓老師，讓幼稚園可在短時間內，迅速應用各項電子設備與小朋友及家長保持聯繫。即使疫情下多次停課，師生不能見面，透過計劃的支援，難撐的日子總算能順利度過。



計劃由去年10月起至今年7月為止，共有260間幼稚園參與計劃獲發器材資助，同時，超過16,100名教師人次接受了專業培訓；另外還有來自177間其他幼稚園，共接近6,000名教師人次受惠於教師培訓工作坊，可見計劃的確能夠急人之困，幫助了不少幼稚園。

由於計劃反應極為理想，香港賽馬會慈善信託基金再撥款逾4,300萬元予IVE幼兒教育中心開展第二期計劃，預計有額外300間幼稚園能獲得電子器材及網絡支援，6,480名教師人次可獲得相關的專業培訓。第二期計劃更會為業界建立資源共享平台，為多達560間幼稚園提供參考資源及實踐案例，促進業界專業交流。



還有一項重要發現，原來當幼稚園習慣了使用資訊科技後，在學校行政、與家長溝通方面都變得更有效率，尤其與家長聯絡方面，停課期間舉辦家長會、升學及親子講座等等，出席率竟然創出新高，甚至有部份學校不用等到家長日，已可定時與家長分享小朋友在校內的情況。



我想讚賞一下沙田IVE一班專業的幼兒教育講師及資訊科技講師，在幼兒教育界面對極大挑戰之時，不辭勞苦地在短時間內集合資訊科技及幼兒發展需要元素，設計一系列針對性的教師培訓活動，幫助的不單只是學校、老師，更是一群不能上學的小朋友，和擔心子女每天在家耽誤發展進度的家長。你們簡直就是幼稚園的救兵!



香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上十點新聞後播出