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【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌

政治 18:58 2021/09/02

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選委會界別分組選舉將於本月19日舉行。（資料圖片）

選委會紡織及製衣界界別分組17名候選人自動當選，17人今日公布政綱理念，並以「共創機遇，合力應對挑戰；培育人才，結合創新科研」為口號，提出6點政綱。政綱內容圍繞「十四五規劃」及大灣區發展，同時提及發揚香港品牌。

由於今屆選委會紡織及製衣界界別分組共設17席，只有17位候選人，所有全部候選人均自動當選。17名代表主要來自香港紡織業聯會和香港紡織商會，涵蓋紡織業的各個領域，包括製衣、毛織、毛皮、內衣、品牌及學界等。他們今日提出6點政綱︰

一、落實愛國者治港原則，維護香港繁榮穩定。
二、制定長遠發展路向，加強「政府、企業、學術、科研」溝通配合。
三、融入國家發展大局，把握「十四五規劃」、RCEP商機。
四、推動大灣區政策互通，促進科研成果商品化。
五、新物料、新生產、新銷售，提升業界競爭力。
六、標榜香港設計、發揚香港品牌，打造亞洲時尚之都。

17名代表包括方淑君、司徒志仁、朱立夫、邱允恭、呂䏈鳴、陳淑玲、陳愛菁、許彼得、梁嘉彥、黃守正、楊詩傑、楊燕芝、鄭文德、劉培傑、蕭勁樺、顏金煒、羅正杰（按姓氏筆畫排列）。根據8月26日政府發出的《2021年第555號號外公告》。該17人全部獲得有效提名自動當選。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

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