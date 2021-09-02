【照顧病童】疫情下病童家長壓力大　近半家長易遷怒子女

▲ 本港第2間麥當勞叔叔之家將於2023年啟用。（麥當勞叔叔之家提供圖片）

過去疫情高峰時期，重病兒童和照顧者之間相處時間增加，易對照顧者帶來壓力。有機構在今年6月進行調查發現，重病兒童的父母在疫情下壓力大增，43.8%家長容易遷怒子女，更有極少數家長曾有自殺念頭。

香港麥當勞叔叔之家是一所非牟利機構，是專門為留院嚴重疾病病童家庭，提供臨時家園及心理社交支援的機構。該機構在今年6月以問卷形式，訪問了109名現時及曾經入住香港麥當勞叔叔之家的病童家長。

調查發現，68%家長擔心子女在日常生活中、到醫院治療或覆診期間受感染，當中47.9%因而精神緊張，其中1.4%受訪者表明有自殺念頭。

亦有家長表示，長時間同困一室令家人間的磨擦增加，43.8%的受訪者容易遷怒子女、26%人與配偶磨擦增加。

麥當勞叔叔之家慈善基金董事會成員 、香港兒童醫院兒童及青少年科部門主管陳志峯指，父母也不妨與小朋友在家進行簡單拉筋體操互動，無論大人小朋友都應多與人傾訴，開心見誠， 自然可以緩解壓力 。

基金董事會主席黃馮慧芷稱，今年是香港麥當勞叔叔之家慈善基金成立第25年，隨著第2所麥當勞叔叔之家將於2023年正式投入服務，未來將幫助更多病童家庭渡過難關 。

香港第二所「麥當勞叔叔之家」即將落成，料2023年投入服務，設有66個房間，亦設活動室及多用途室，每星期舉辦不同類型的活動或義工服務。入住「麥當勞叔叔之家」的病童所罹患的疾病以嚴重疾病、創傷及接受大手術後為主，如：血癌、腦腫瘤、燒傷、淋巴瘤及接受骨髓移植後等。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚