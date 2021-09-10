【乒乓新星】前港將蘇俊華培育乒壇新力軍　蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

▲ 前港將蘇俊華乒乓球壇培育新力軍，繼女兒蘇慧音後，女拔陳劭藍成為後起之秀。

本港運動員在奧運大展光芒，當中女子乒乓球隊團體賽摘下銅牌，23歲的球員蘇慧音備受觸目。今集《湊得輕鬆啲》之特備節目「培育體壇Band 1子女」，邀請到蘇慧音之父蘇俊華大談培育乒壇新力軍心得，同場亦有香港青少年隊員陳劭藍分享踏上球員之路的經歷。

前港將蘇俊華培育新力軍

乒乓球是普及運動，許多幼兒早已接觸，蘇俊華是香港乒乓前代表，創辦了蘇俊華乒乓球訓練中心，身兼女兒蘇慧音小時候的教練，現時亦培育不少乒壇新力軍，他直言近年小朋友打乒乓球的水平愈來愈高，建議家長可讓孩子嘗試，所有小朋友都可投入乒球世界。

高矮肥瘦都打得，因乒乓球變化很大，可以打防守，而靈活些輕巧些打攻波多些。

香港青少年隊員陳劭藍

蘇俊華教練同時分享女兒蘇慧音成功的要素之一，在於專注力很強及不屈不撓的精神。他的學生之中，現年16歲拔萃女書院中五生陳劭藍（Chelsea）亦有成為乒將新星的潛質。陳劭藍約4歲開始跟蘇教練學打乒乓球，現是香港青少年隊員、全港女子乒乓球排名第13、U21排名第2、U18排名第2，亦在女拔擔任乒乓球校隊隊長。

陳劭藍認為平衡學業及打波最重要是時間管理，有感拔萃女書院的功課不算太多，但較多測驗，她分配好時間去溫書，尤其很多乒乓球比賽在星期六、日舉辦，如果撞正星期一測驗就不可臨急抱佛腳。

一頭栽進乒乓球世界，此項運動吸引陳劭藍之處在於變幻莫測，她分享參與比賽的經歷，即使對手實力高過她都不一定穩勝，體會到比賽的心態及戰術皆重要，可以絕地反擊。此外，她曾在國際賽中途手部受傷，需醫療暫停敷冰，終憑不屈不撓精神取勝。

其實那次真的好痛，最後很驚險地贏了，令我領會到任何時候都不要放棄、不要怕輸，自己盡力就足夠。

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記者︰顏紫燕