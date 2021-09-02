【小一派位】明年適齡升小學童料挫1.5%至5.9萬　4.8萬小一學額與今年相若

▲ 據教育局文件推算，全港官、津校明年提供約4.8萬個小一學額。（資料圖片）

2022年入學的「小一入學申請表」及《小學概覽2021》今日（2日）起派發，教育局預計升小適齡人口為58,500人，較本學年減約1,500人。TOPick統計全港官、津校明年提供逾2.4萬個自行分配學位學額，多間熱門名校網學額不變，惟葵涌及深水埗跌幅顯著；推算連同統一派位，全港共有約4.8萬個小一學額，按年跌幅不足1%。

惟學界料在移民潮下，學額需求較目前推算數字進一步下降，致部分學校學額競爭抒緩，更憂慮再現縮班殺校潮。

教育局今日回覆表示，預計2022/23學年升小適齡人口為58,500人，較本學年60,000人，減少約1,500人，跌幅為1.5%。

在小一自行分配學位階段，適齡升小學童家長可以不受學校網限制，於本月20至27日向任何一所官立或資助小學遞交申請表。如家長只準備為其子女申請統一派位，可於本月20日至2022年1月21日期間交表。

TOPick按局方公布的《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》統計，全港提供約24,107萬個自行分配學額，連同統一派位學額推算，明年共有48,214個小一學額，與本學年相若，僅輕微下跌308個，跌幅不足1%，惟當中未計算直資、私立及國際學校學額。

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記者：馮琪雅