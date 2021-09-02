【小一派位】明年適齡升小學童料挫2.5%至5.9萬　自行分配學額2.4人爭一位

▲ 據教育局文件推算，全港官、津校明年提供約4.8萬個小一學額。（資料圖片）

2022年入學的「小一入學申請表」及《小學概覽2021》今日（2日）起派發，教育局預計升小適齡人口為58,500人，較本學年減約1,500人。TOPick統計全港官、津校明年提供逾2.4萬個自行分配學位學額，平均2.4人爭一學位，其中多間熱門名校網學額不變，惟葵涌及深水埗學額跌幅顯著；推算連同統一派位，全港共有約4.8萬個小一學額，按年跌幅不足1%。

惟學界料在移民潮下，學額需求較目前推算數字進一步下降，致部分學校學額競爭抒緩，更憂慮再現縮班殺校潮。

教育局今日回覆表示，預計2022/23學年升小適齡人口為58,500人，較本學年60,000人，減少約1,500人，跌幅為2.5%。

在小一自行分配學位階段，適齡升小學童家長可以不受學校網限制，於本月20至27日向任何一所官立或資助小學遞交申請表。如家長只準備為其子女申請統一派位，可於本月20日至2022年1月21日期間交表。

TOPick按局方公布的《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》統計，全港提供約24,107萬個自行分配學額，連同統一派位學額推算，明年共有48,214個小一學額，與本學年相若，僅輕微下跌308個，跌幅不足1%，惟當中未計算直資、私立及國際學校學額。

以自行分配學額計算，葵青及深水埗分別跌7.12%及5.11%；隨著深水埗津校基督教香港信義會深信學校獲分配的有時限擴充校舍營運限期將屆，該校的自行分配學位亦大減50個，只收25個學生，料減收4班小一；推算全港明年約有20校小一需減班。

連同早前突然「被殺」、將於2024/25學年起停辦的香港仔香島道官立小學，以及大埔有時限學校新界婦孺福利會基督教銘恩小學明年停收小一，上述兩校去年分別提供25及45自行分配學額。

津貼小學議會主席胡艷芬料移民潮致部分學生流失，連帶轉校插班的音樂椅效應，弱勢學校所受的影響較大，惟待局方本月中「數人頭」才能知悉對學校造成實際傷害多大。

她坦言學界有心理準備明年收生續受移民潮影響，學額需求料較目前推算進一步減少，除個別熱門學校，部分學校學額競爭料抒緩，惟憂慮再現縮班殺校潮，倡當局於全港推行小班教學，或再議其他解決方法，「希望令學界有空間、穩定過渡呢兩年最艱難時期」。

教育局表示，新冠疫情發展帶來不明確因素，如疫情影響通關令跨境學童數目受影響，局方會密切留意學生人口變化，與業界保持溝通，並鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

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記者：馮琪雅