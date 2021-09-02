【小學概覽】逾70間小學表明推國民教育活動　增學生國民意識

▲ 多間學校表示會透過活動加強學生的國民意識。（曾耀輝攝 ）

教育局近年強調學校要培養學生國民身份認同，增進學生對國家民族的認同感和歸屬感。根據《小學概覽2021》，至少78間學校表示設德育及國民教育課及中華文化相關活動，會透過活動加強學生的國民意識，建立正確價值觀。另外，至少50間學校表明參與自攜電子學習裝置（BYOD）計劃的學校，數量比去年大增。

不少學校指出，會掊養學生的國民身分認同感。位於九龍城區的協恩中學附屬小學指出，學校會舉辦「關愛校園」、「認識國家憲法日」、「全民國家安全教育日」等活動，讓同學積極學習承擔的精神及增強對國家的認識。九龍塘官立小學就指會整合品德倫理教育、公民教育、《憲法》和《基本法》教育、生命教育、性教育等，促進學生全人發展。

位於灣仔區的私立學校香港真光中學（小學部）就於「關鍵項目的發展」一欄指出會推行國情教育，包括於國慶日舉行升國旗儀式及展示國家現時發展資料。油蔴地天主教小學就表示會協助老師認識國家安全教育及支援老師透過繪本進行品德教育。

另外，疫情下學校亦進入新常態，不少學校更積極使用電子教學資源，99間小學表明上課時會使用電子學習裝置如平板電腦，以提升學生學習動機及興趣、促進學與教效能，當中50間學校推行自攜電子學習裝置（BYOD）計劃，比《小學概覽2020》中約26間多一倍。

陳瑞祺（喇沙）小學亦於「課程剪裁及調適措施」一欄提出，學校採用混合模式學習，讓學生能充份利用在家時間進行部份教學內容的自學，然後由老師於課堂作跟進及延伸。

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記者：黃悅晴