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【移民潮】新學年全港至少33校小一縮班　有私校接近全面減班

社會 20:31 2021/09/02

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據《小學概覽》顯示，九龍城私立學校聖三一堂小學全校班數大減5班。（程志遠攝）

移民潮對學界影響愈見顯著，據最新一份《小學概覽》顯示，新學年全港至少33間小學小一縮班，黃大仙區情況較嚴重，5校小一減班，元朗、九龍城及葵青區亦分別有4校減班，有學校小一由3班削減至只餘1班；九龍城私校聖三一堂小學更接近全校各級減班，整體班數大減5班。

津貼小學議會主席胡艷芬料移民潮致部分學生流失，連帶轉校插班的音樂椅效應，弱勢學校所受的影響較大。面對明年小一派位學額料維持約4.8萬個，她坦言學額需求較目前推算進一步下降，憂縮班殺校潮再現，盼教育局助學界覓得空間穩定渡過這兩年最艱難時期。

明年派位學額情況詳情即看：【下一頁】

根據家校會今日（2日）公布《小學概覽2021》顯示全港小學最新班級結構資料，撇除正逐步停辦的有時限學校及早年擴班學校，全港至少33間小學於2021/22學年縮減小一開班。

其中九龍城私校聖三一堂小學，今年只有3班小一，較去年4班減少，小二至小五4級亦各減一班，全校減至18班，較去年23班，減逾2成。

其餘32間減班學校均為官立、資助小學，資助學校佔30間。整體而言，黃大仙區情況較嚴重，有5間小學小一各減一班，當中3間學校新學年只開兩班小一。

元朗、九龍城及葵青區亦分別有4間學校削減小一班數量，葵青65校網東華三院高可寧紀念小學的小一班數，更由3班減至1班。元朗校網72的香港學生輔助會小學亦由全校23班減至19班，包括小一減剩2班，升小六的學生由5班減至4班。

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記者：黃悅晴、馮琪雅

聖三一堂小學 葵青區 黃大仙區 移民 元朗 黃大仙 九龍城 東華三院高可寧紀念小學 教育局

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