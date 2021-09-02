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【非法活動】羅湖懲教所6女囚犯藏違禁品　18人集體滋事「黑豹部隊」出動隔離

社會 21:39 2021/09/02

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羅湖懲教所是一所中度設防監獄，羈押定罪及還押的成年女性在囚人士。(資料圖片)

羅湖懲教所管方今日(2日)採取行動打擊在囚人士的非法活動，調派俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊及警衛犬隊到場支援，其間將18名懷疑滋事分子隔離調查。

管方近日接獲情報顯示，個別還押在囚人士企圖在院所內建立勢力，並積極聯絡其他還押在囚人士參與，管方隨即對目標人物進行嚴密監察。今日上午，管方對目標人物的工作地點進行突擊搜查，並發現她和其餘5名在囚人士藏有違禁品，前線人員即時對她們採取紀律檢控。有指其中一人前南區區議員袁嘉蔚。

下午3時58分，該工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對該6名在囚人士紀律檢控，否則會有進一步行動。署方即時採取行動，調派區域應變隊及警衛犬隊到羅湖懲教所支援前線人員，採取行動將該18名滋事分子隔離調查，確保院所安全及穩定。行動仍在進行中。

懲教署指，會確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施打擊院所內任何的非法活動，絕不姑息。羅湖懲教所是一所中度設防監獄，羈押定罪及還押的成年女性在囚人士。

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責任編輯：蘇文軒

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罪案 羅湖 懲教署

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