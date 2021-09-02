【​強制檢測】本港14個地點納入強制檢測　2條龍運巴士線同需檢測

▲ 東涌東薈城。(資料圖片)

​政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受病毒核酸檢測。因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處14個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

凡於7月25日至8月16日曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測： 香港國際機場一號客運大樓7樓國泰貴賓室寰宇堂

凡於7月25日至29日、8月1日、4日至6日、9日至10日，或13日至14日任何一日的中午12時至下午5時期間，曾乘搭以下巴士路線的人士，須於9月5日或之前接受檢測：由東涌(滿東邨)開出往機場客運大樓(循環線)的龍運巴士S65線

凡於7月26日至30日、8月2日、5日至7日、10日至11日，或14日至15日任何一日的凌晨零時至3時期間，曾乘搭以下巴士路線的人士，須於9月5日或之前接受檢測：由機場(地面運輸中心)開出往東涌(逸東)的龍運巴士N64線

凡於8月15日下午3時至5時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測： 東涌逸東商場大家樂

凡於8月11日中午12時至下午5時，或8月14日上午11時至下午2時，曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：東涌逸東商場潮東廊

凡於7月27日下午4時至28日凌晨零時、8月4日下午4時至5日凌晨零時、8月6日下午4時至7日凌晨零時、8月10日下午四時至11日凌晨零時，或8月14日下午四時至15日凌晨零時，曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：香港國際機場一號客運大樓7樓莆田

凡於7月26日下午4時至27日凌晨零時、7月28日下午4時至29日凌晨零時、8月5日下午4時至6日凌晨零時，或8月13日下午四時至14日凌晨零時，曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：香港國際機場一號客運大樓7樓can.teen

凡於8月12日下午4時至9時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：東涌東堤灣畔必勝客

凡於8月12日上午10時至下午3時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：東涌逸東商場世窗冰室

凡於8月9日下午6時至8時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：香港國際機場一號客運大樓7樓Gordon Ramsay Plane Food To Go

凡於8月12日下午2時至5時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：東涌東薈城(只包括商場)

凡於8月12日下午2時至4時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：港鐵東涌站恒生銀行

凡於8月15日下午6時至8時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：東涌逸東商場地下香港街市-逸東邨

凡於8月14日上午10時至中午12時曾身處下列地方的人士，須於9月5日或之前接受檢測：東涌逸東商場創興銀行

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責任編輯：蘇文軒