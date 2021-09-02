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【猛鬼戲院】秀茂坪金茂坪戲院終重建　華懋冀重建為電影文化中心以支持香港電影業發展

社會 22:29 2021/09/02

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戲院至今仍在，所有出入口都被嚴密封住。（資料圖片）

觀塘舊區重建已經密鑼緊鼓進行，不過在山腰近秀茂坪一帶，卻有一幢建築荒廢了超過20年沒人理，就是近曉麗苑的金茂坪戲院。戲院業主華懋集團日前表示，宣置近30年的戲院預計本月或下月開始拆卸重建，並將在上址重建「香港電影文化中心」，冀2024年可啟用，以支持香港電影業持續發展。

華懋集團表示，金茂坪戲院預計今年9月或10月開始拆卸重建，期望能在2024年第四季完成及開放使用，改善社區環境及娛樂設施，為社區注入活力，並協助推動電影文化欣賞及香港電影業的持續發展。

位於秀茂坪曉麗苑的金茂坪戲院在1978年開業，至90年代不敵電影巿道蕭條結業。這間戲院最廣為人知是被形容為「猛鬼戲院」，傳聞曾發生過的怪事包括一對母子去睇戲，媽媽看到戲院空空如也，兒子卻見到「全院滿座」；也有傳深夜傳出孩童嬉戲笑聲等。最離奇是戲院曾多次有發展商想動工遷拆，卻「邪門」地相繼遇到意外，因而有人形容「拆不得的戲院」。

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記者：曾卓鋒

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