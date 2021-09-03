【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利

▲ 老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬，打工仔都祝老闆一家順利。

近日不少香港人選擇移民英國，當中有人賣樓或變賣香港的資產移居他鄉。一名網民於社交網投稿指，他的老闆決定一家三代移民到英國生活，店舖結業前一晚，老闆與員工歡聚吃飯道別，期間突然向員工派支票，指賣樓及賣舖後，決定將其中一部分錢分予員工。

該網民在Facebook專頁「奴工處」分享指，他的老闆決定移民，於是賣樓賣舖，在「最後飯局」中老闆突然向各人派支票，指除了法定的賠償外，老闆與兒子商量後，決定將賣樓賣鋪後的錢，將400萬元分給10名員工。

老闆更指，雖然每人所得的數十萬元，並不是大數目，但希望幫到大家。該網民指，老闆的舉止令到員工十分感動，員工都祝福他們一一家在英國新生活順利。

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帖文引起網民的討論，紛紛大讚老闆充滿人情味，「好有人情味，員工識感恩都好好」、「有人情味的老闆，一家一生平安！」

香港的移民潮影響漸浮現。據最新一份《小學概覽》顯示，新學年全港至少33間小學小一縮班，黃大仙區情況較嚴重，5校小一減班，元朗、九龍城及葵青區亦分別有4校減班，有學校小一由3班削減至只餘1班；九龍城私校聖三一堂小學更接近全校各級減班，整體班數大減5班。

津貼小學議會主席胡艷芬料移民潮致部分學生流失，連帶轉校插班的音樂椅效應，弱勢學校所受的影響較大。詳情請睇【下一頁】

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