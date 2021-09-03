【新冠肺炎】衞生署揭5宗本地個案涉疫苗污染有關　張永發診所再涉4宗假陽性

▲ （曾耀輝攝）

本港今日(3日)新增4宗輸入個案，連續17天本地零感染；而衞生防護中心檢視2月至今的本地個案後，發現有5宗確診個案與疫苗病毒株污染吻合，故將其從本港確診個案列表中刪除。

中心解釋，由於近期出現與疫苗病毒株污染相關的個案，為審慎起見，中心主動檢視所有自新冠疫苗接種計劃今年2月展開後的本地感染確診個案。

而經衞生署公共衞生化驗服務處進行的基因分析顯示，5宗個案的病毒樣本與新冠疫苗病毒株吻合：

第11,252宗：24歲女子，3月13日確診，居於鴨脷洲海怡半島怡麗閣

第11,265宗：55歲女子，3月14日確診，居香港仔鴻福苑鴻澤閣

第11,352宗：23歲男子，3月19日確診，居鴨脷洲海怡半島美浚閣

第11,703宗：41歲男子，4月20日確診，居大圍美田邨美庭樓

第11,726宗：23歲女子，4月23日確診，鴨脷洲海怡半島怡麗閣

其中第11,703宗確診的病人，曾於沙田源禾路社區疫苗接種中心接種科興疫苗後進行檢測；而餘下4宗個案均曾到訪海怡半島西醫張永發診所接種疫苗。

張永發診所早前已發生一宗假陽性個案，一名32歲男子到診所抽取樣本後初步確診，港大專家袁國勇及後到場視察認為涉假陽性個案，大可能是被診所提供疫苗污染樣本。詳情請見【下一頁】

中心稱，5宗個案於入院後的聚合酶連鎖反應（PCR）和抗體檢測均呈陰性；分析個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染吻合，故已將個案由本港新冠肺炎確診個案列表中刪除。

本港昨日沒有新增確診個案，初步確診約5宗。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡