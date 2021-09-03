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【新冠肺炎】衞生署揭5宗本地個案涉疫苗污染有關　張永發診所再涉4宗假陽性

社會 14:26 2021/09/03

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（曾耀輝攝）

本港今日(3日)新增4宗輸入個案，連續17天本地零感染；而衞生防護中心檢視2月至今的本地個案後，發現有5宗確診個案與疫苗病毒株污染吻合，故將其從本港確診個案列表中刪除。

中心解釋，由於近期出現與疫苗病毒株污染相關的個案，為審慎起見，中心主動檢視所有自新冠疫苗接種計劃今年2月展開後的本地感染確診個案。

而經衞生署公共衞生化驗服務處進行的基因分析顯示，5宗個案的病毒樣本與新冠疫苗病毒株吻合：

  • 第11,252宗：24歲女子，3月13日確診，居於鴨脷洲海怡半島怡麗閣
  • 第11,265宗：55歲女子，3月14日確診，居香港仔鴻福苑鴻澤閣
  • 第11,352宗：23歲男子，3月19日確診，居鴨脷洲海怡半島美浚閣
  • 第11,703宗：41歲男子，4月20日確診，居大圍美田邨美庭樓
  • 第11,726宗：23歲女子，4月23日確診，鴨脷洲海怡半島怡麗閣

其中第11,703宗確診的病人，曾於沙田源禾路社區疫苗接種中心接種科興疫苗後進行檢測；而餘下4宗個案均曾到訪海怡半島西醫張永發診所接種疫苗。

張永發診所早前已發生一宗假陽性個案，一名32歲男子到診所抽取樣本後初步確診，港大專家袁國勇及後到場視察認為涉假陽性個案，大可能是被診所提供疫苗污染樣本。詳情請見【下一頁

中心稱，5宗個案於入院後的聚合酶連鎖反應（PCR）和抗體檢測均呈陰性；分析個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染吻合，故已將個案由本港新冠肺炎確診個案列表中刪除。

本港昨日沒有新增確診個案，初步確診約5宗。詳情即看【下一頁】

本港14個地點納入強制檢測，2條龍運巴士線同需檢測。詳情即看【下一頁】

今僅約4.8萬人接種疫苗，次劑接種人數突破350萬。詳情即看【下一頁】

領展打針送米受歡迎，聶德權冀做到方便市民「想打就打」、「應打盡打」。詳情即看【下一頁】

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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