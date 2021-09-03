【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面

▲ 張學友任今屆《香港小姐》決賽的表演吉嘉賓。

《2021香港小姐競選》的12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳將於9月12日（星期日）的總決賽爭奪后冠。

《香港小姐》一向是TVB年度大騷，今年更是曾志偉入主成為TVB高層的首個參與的港姐競選，所以落足料騷實力，因此嘉賓陣容亦十分鼎盛。

▲ TVB昨公布學友成為演出嘉賓。

無綫官方宣傳頻道於前日（8月31日）公布決賽嘉賓陣容，除了實力派歌手李幸倪、鄭欣宜以及近期成功入屋的《聲夢傳奇》學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、何晉樂、冼靖峰、詹天文、黃奕斌擔任表演嘉賓外，更預告有神級巨星擔任壓軸表演嘉賓。

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相關宣傳片推出後，坊間紛紛揣測「神級巨星」是誰；而剛剛無綫官方宣傳頻道正式落實公布神秘巨星身份為歌神張學友，這次更是學友繼2001年、闊別20年後重臨港姐舞台表演，期待指數爆燈。

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學友曾7度參與港姐表演

張學友與港姐其實十分有緣份，並曾於1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1998年及2001年先後共7次為港姐擔任表演嘉賓。

他們不但載歌載舞、造型多變，更曾夥拍多位當年當紅藝人同台演出，包括（排名次序依照年份）鄺美雲、李克勤、劉德華、王祖賢、歷蘇（已故前藝人）、林憶蓮、葉蒨文、王菲及陳慧琳，單看牌面，已能想像當年的演出是何等精彩。