【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬

▲ 卓悅美容有限公司旗下美容院包括「悅榕莊」等突然暫停營業。（資料圖片）

卓悅美容有限公司旗下美容院包括，「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」突然暫停營業。消委會總幹事黃鳳嫺表示，目前已接獲125宗相關投訴或求助個案，當中有114宗涉及美容按摩店「悅榕莊」，平均金額約為3.2萬元。她又呼籲消費者妥善保留有關收據及服務紀錄等文件，方便日後追討。

卓悅美容旗下美容院突暫停營業 逾140人求助涉預繳式美容套票。詳情即看：【下一頁】

黃鳳嫺今早（3日）接受電台訪問時指，至今共接獲約125宗相關投訴或求助個案，其中114宗涉及美容按摩店「悅榕莊」，平均的金額約為3.2萬元，比一般美容服務的投訴高。

她表示，由今年1月至7月中，接獲約581宗涉及美容院的投訴，另有13宗涉及結業情況，認為投訴數字不斷上升。她又說，有不少顧客光顧一段長時間，至日前突然收到暫停營業的消息感到突然，部分個案上月才購買療程，消委會正聯絡公司負責人，希望對方盡快釐清情況，亦正與海關聯繫，以檢視個案是否有機會觸犯商品說明條例。她呼籲消費者妥善保留有關收據及交易紀錄等文件，方便日後追討。

消委會提醒消費者，預繳式消費存在一定的兌現風險，故消費者於預繳任何產品及服務套票前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購，付款後亦應妥善保留有關服務合約、收據及服務紀錄等文件，方便日後追討賠償。

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記者：郭詩詩