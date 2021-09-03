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【飛來橫禍】車CAM直擊天降巨石擊穿擋風玻璃　司機險傷疑石頭來自對面線泥頭車【附事發經過】

健康 10:22 2021/09/03

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天降巨石擊穿私家車擋風玻璃，司機險受傷。

飛來橫禍！將軍澳發生巨石擊穿私家車擋風玻璃罕見意外。網上流傳一條影片，一輛行駛中的私家車前方突然出現一塊巨石，巨石擊穿私家車擋風玻璃，導致玻璃散落車內，司機險受傷。

網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，直言：「好恐怖」。從車cam片段可見，當時私家車正在行駛，但一塊巨石突然從天而降，並擊穿私家車司機位前方的擋風玻璃。

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事主經歷驚險一刻後減速停下，落車檢查，發現擋風玻璃遺下一個心形大窿。而車內則有大量玻璃碎片，並留下一塊巨型石頭。

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片段馬上引起網民熱議，紛紛討論巨石從何而來，有眼利網民細心睇車cam片段，發現出事前一秒，對面線經過一架泥頭車，故相信巨石來自泥頭車的機會較大。

事件亦令網民回想起2016發生的一單同類車禍，當時一輛七人車疑突然被一塊拳頭般大小的石頭，擊穿擋風玻璃打中司機，導致七人車失控衝前100米後撼向慢線石壆停下，司機最終不治。

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責任編輯：羅嘉欣

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