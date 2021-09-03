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【開學奇景】子女開學家長緊張不捨　一字排開攀欄蹲地偷窺成奇景

育兒經 10:37 2021/09/03

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開學日家長都紛紛在校門外偷窺。

小朋友開學了，有家長覺得終於「甩難」，但亦有父母對仔女依依不捨，又或擔心孩子難以適應不願上學，於是在學校、課室門口偷看，有內地家長甚至攀上圍欄，只為了一睹孩子在學校的情況。

近日網上流傳一段開學日家長偷窺小孩上學的影片，是內地網民拍攝，只見多達數十名父母攀上圍欄，亦有部分家長蹲在地上，透過窿窿罅罅偷看孩子在校的情況，場面非常熱鬧，看來父母都非常緊張。

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另外，在四川成都開學日，有新生家長亦紛紛留在學校門口外，透過外牆的縫隙貼牆「暗中觀察」子女在校內的情況，被形容開啟了「見縫插針」模式。照片引來家長共鳴，有家長網民表示，「半年前我就是這樣」、「恨不得鑽進縫裡」、「可憐天下父母心」。

有網民亦分享「開學家長眾生相」，有本港家長表示，開學當日未行到學校，已見到一名爸爸家長，在課室門口偷窺，「我以為係變態佬」。有網民爸媽亦自爆，自己也有試過在課室外偷窺，認為做家長關心小朋友很正常。

事實上，開學日家長偷看的情況每年都發生，而且不分國籍，去年泰國亦有幼稚園家長在開學日蹲在課室外偷看，另有6、7名家長留守玻璃窗外，被網民笑言，「一秒變成忍者」。

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責任編輯：王明芳

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