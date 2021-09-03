【娛圈有囍】喬寶寶首度榮升爺爺　晒四代同堂合照：孫仔叫喬加薪

▲ 喬寶寶榮升爺爺。

現年52歲的演員喬寶寶去年3月離開香港，跟家人移居蘇格蘭，有工作才回港的喬寶寶，近日在社交平台宣布喜訊，大仔「印度豹」Inderpal太太於英國時間8月30日誕下兒子，喬寶寶榮升做爺爺。

喬寶寶在facebook發布四代同堂合照，他抱著孫仔跟兒子及母親合照，畫面溫馨。

▲ 喬寶寶四代同堂合照。（取自facebook）

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喬寶寶向傳媒表示，新抱早前順產誕下兒子，BB重7磅，十分健康。相中所見孫仔眼仔大大，輪廓分明，甚為可愛。

喬寶寶指孫仔取名為Khalson，他又講笑稱中文譯名叫喬加薪或喬孝順，希望孫兒將來可以孝孝順順。他又指自己姐姐、妹妹都來到探BB，一家人十分熱鬧。

喬寶寶送了BB床給孫仔，並透露BB滿月時，會跟印度傳統在家門倒油，以及捐錢助有需要的人，作分享喜悅。說到工作，因為現時疫情來港要隔離21日，故他要有真正適合工作才回來。

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豪花300萬娶新抱

喬寶寶在2013年為家人移居蘇格蘭，因此觀眾少了機會見到喬寶寶。近年，喬寶寶家人在當地生活已安定，他便可不時回港工作，穿梭兩地。身為印度人的喬寶寶在香港長大，但依然跟從傳統，受父母之命媒妁之言而迎娶太太，至今結婚30年。

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喬寶寶27歲長子Inderpal迎的娶嬌妻時是在大學時認識的女友，二人兩情相悅。19年喬寶寶「升呢」做老爺，一反印度婚宴由女家付款的傳統，由男家豪花300萬港幣買金器和分別在香港、英國兩地設宴。

