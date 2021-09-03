【5000元消費券】多人未能成功領取消費券　社協倡當局應提供不同渠道供長者領取

▲ 以書面方式登記的市民，可在9月1日收到第一期電子消費券。（資料圖片）

約300名前日未能成功收取第一期電子消費券的市民，到旺角始創中心的秘書處排隊查詢，期間多名長者不勝體力須暫坐歇息。社區組織協會幹事連瑋翹表示，部分長者因填錯資料或沒有遞交申請的紀錄，因而未能領取消費券，建議當局應為長者提供多個不同的申請渠道，或協調政府部門協助長者申請。

旺角辦事處外約300人排隊查詢 多名長者體力不支稱對陳茂波失望。詳情即看：【下一頁】

連瑋翹今早（3日）接受電台訪問時指，有長者因為填錯資料，亦有長者表示已交申請表但並沒有紀錄，因而未能領取消費券，認為當局應提供多個渠道作書面申請，例如協調政府部門，在郵政局、房屋署辦事處及長者中心等作支援點，協助長者。

他又提到，早前為長者填寫申請表時，發現申請表格的字體比較細少，長者看得不清楚，部有長者反映不知如何申請，認為長者應派員協助他們申請。

另外，油尖旺區議員、民主黨曾自鳴亦表示，近日接獲長者反映未能成功領取消費券，部分人因沒有智能電話，或不能接收和查看短訊，因而導致申請困難；另有長者在「身份證簽發日期」一欄內，錯誤寫上出生日期，或者未有確認過去2年在港居住等。

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